Was geschah am... Kalenderblatt 2016: 28. Dezember

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. Dezember 2016:

52. Kalenderwoche

363. Tag des Jahres

Noch 3 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Hermann, Otto

HISTORISCHE DATEN

2015 - Das polnische Verfassungsgericht verliert einen Großteil seiner Befugnisse zur Kontrolle von Regierung und Parlament. Ein entsprechendes Gesetz der neuen nationalkonservativen Regierung tritt in Kraft, trotz internationaler Proteste.

2014 - Mit einer Zeremonie beendet die Nato ihren 13-jährigen Kampfeinsatz in Afghanistan. Offiziell endet der Isaf- Einsatz am 31. Dezember 2014.

2006 - Fünf Jahre nach Einführung der Euro-Banknoten hat die europäische Währung den US-Dollar als wichtigste Bargeldwährung der Welt verdrängt.

2001 - Der UN-Sondergesandte für das Kosovo, der dänische Politiker Hans Hækkerup, tritt von seinem Amt zurück. 1981 - Das erste amerikanische Retortenbaby (In-vitro-Fertilisation), Elizabeth Jordan Carr, wird geboren.

1978 - Im Norden Deutschlands wüten heftige Schneestürme. 150 Orte sind zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten, 80 Gemeinden ohne Strom.

1942 - Im Zweiten Weltkrieg wird die im Kaukasus stehende deutsche Heeresgruppe A zurückgezogen, um eine Einschließung durch die vorrückende Rote Armee zu verhindern.

1917 - Zur Sicherung der Nachschublieferungen für den Krieg werden die amerikanischen Eisenbahngesellschaften verstaatlicht.

1908 - Ein schweres Erdbeben zerstört die süditalienischen Städte Messina und Reggio di Calabria. Zwischen 70 000 und 100 000 Menschen kommen ums Leben. Es ist eine der schwersten Naturkatastrophen Europas im 20. Jahrhundert.

AUCH DAS NOCH

2014 - dpa meldet: Rund 3000 Männer haben sich in Spanien eine Schlacht mit vier Tonnen Mehl, knapp 20 000 faulen Eiern und sehr vielen Knallfröschen geliefert. Wie an jedem 28. Dezember feierte die Gemeinde Ibi an der Costa Blanca, knapp 40 Kilometer nördlich von Alicante, das Fest der sogenannten «Els Enfarinats», das Fest der «Mehlmänner». Der Brauch ist über 200 Jahre alt.

GEBURTSTAGE

1969 - Linus Torvalds (47), amerikanisch-finnischer Informatiker, Entwickler und Namensgeber des Betriebssystems «Linux»

1958 - Gilles Leroy (58), französischer Schriftsteller («Alabama Song»)

1956 - Nigel Kennedy (60), britischer Geiger («Klassik-Rebell», Crossover Projekt «Nigel Kennedy plays Jimi Hendrix»)

1954 - Denzel Washington (62), amerikanischer Schauspieler («Die Akte»)

1953 - Richard Clayderman (63), französischer Pianist («Ballade pour Adeline»)

TODESTAGE

2015 - Lemmy Kilmister, britischer Rockmusiker, Sänger und Bassist der Hardrock-Band Motörhead (Album «Kiss Of Death»), geb. 1945

2004 - Susan Sontag, amerikanische Schriftstellerin und Kulturtheoretikerin («In Amerika»), geb. 1933