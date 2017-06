Düsseldorf/Leipzig. Auf mehreren Bahnstrecken in Deutschland hat es in der Nacht zum Montag Brandanschläge auf Signalanlagen gegeben. In Niedersachsen, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Sachsen brannten Kabelschächte, wie das operative Abwehrzentrum der Polizei Sachsen in Leipzig mitteilte. Durch die bislang zwölf gemeldeten Anschläge kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

Die Ermittler gehen davon aus, dass zwischen den Anschlägen ein Zusammenhang besteht. Eine politische Motivation wie ein Bezug zum G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg könne nicht ausgeschlossen werden, erklärte die Polizei in Sachsen. Das dortige operative Abwehrzentrum nahm Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr auf. Die Brandanschläge ereigneten sich zwischen 01.00 Uhr und 04:30 Uhr am Montagmorgen.

Vandalismus im Ruhrgebiet

Bahnpendler zwischen Bochum und Dortmund müssen beim Start in die neue Woche mit Zugverspätungen rechnen. Der Grund sei ein Brand in einem Kabelschacht entlang der Bahnstrecke in Dortmund, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montagmorgen. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten hatten Unbekannte in der Nacht zum Montag die Kabel vermutlich mit Brandbeschleuniger angezündet. Bei dem Feuer seien unter anderem Signalkabel beschädigt worden.

Betroffen von den Einschränkungen sind nach Angaben der Deutschen Bahn die Linien RE1, RE6 und RE11. Zwischen Dortmund und Bochum komme aus bei den Linien zu Verspätungen zwischen zehn und fünfzehn Minuten in beiden Richtungen. Wie lange die Beeinträchtigungen noch andauern werden, war zunächst unklar. In anderen deutschen Städten kam es zu ähnlichen Vorfällen.

1/2 Bundesweit kommt es zu erheblichen Störungen im Bahnverkehr durch Vandalismusschäden. Bitte rechnet in NRW mit den ein oder anderen... — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) 19. Juni 2017