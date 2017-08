Den Strafverfolgungsbehörden gelingt in Barcelona ein wichtiger Fahndungserfolg: Dort spüren sie den Mann auf, der vor einer Woche in Gelsenkirchen seine Lebensgefährtin brutal getötet haben soll.

Gelsenkirchen. Umfangreiche Zielfahndung hat in Spanien zur Festnahme eines mutmaßlichen Gewalttäters geführt. Er soll seine Lebensgefährtin in Gelsenkirchen getötet haben. Die 26 Jahre alte Frau war am vorigen Montagabend in ihrer Wohnung gefunden worden. Der 35 Jahre alte Tatverdächtige hatte sich abgesetzt. Er soll in den nächsten Tagen nach Deutschland überstellt werden.

Die Staatsanwaltschaft Essen hatte den wegen des Verdachts auf Totschlag ausgestellten Haftbefehl auf das europäische Ausland ausgeweitet. Auch das Landeskriminalamt wurde eingeschaltet. Zielfahndern der Behörde gelang es, mit Amtshilfe aus Frankreich und Spanien den Fluchtweg des 35-Jährigen zu verfolgen. In einem Großeinsatz nahmen Polizisten ihn am vergangenen Samstag in einer Wohnung in Barcelona fest. Er habe sich dem Zugriff nicht widersetzt, sagte ein Sprecher. Sobald der Mann nach Deutschland überstellt sei, begännen die Vernehmungen, hieß es. dpa