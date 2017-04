Jugendlicher durch Messerstich verletzt - Mordkommission ermittelt

Bonn (dpa) - Bei einer Auseinandersetzung auf offener Straße ist am Mittwoch in Bonn ein 15-Jähriger durch einen Messerstich verletzt worden. Der Jugendliche sei nach dem Stich in den Rücken in ein Krankenhaus gebracht worden, befinde sich allerdings nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Der unbekannte Täter konnte zunächst nicht gefasst werden. Nach Polizeiangaben war der Tat ein Streit zwischen mehreren Personen vorausgegangen. Ein 20 Jahre alter Beteiligter sei bereits vernommen worden.