Immer wieder kommt es zu Angriffen auf jüdische Menschen in deutschen Städten. Im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg filmte nun ein Opfer einen Angriff.

Berlin. Zwei junge Juden sind in Berlin angegriffen und antisemitisch beleidigt worden. Einer der Täter, ein arabisch sprechender Mann, schlug mit einem Gürtel auf eines der Opfer ein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die beiden 21 und 24 Jahre alten Juden trugen eine Kippa, eine traditionelle jüdische Kopfbedeckung, als sie am Dienstag um kurz nach 20.00 Uhr in der Raumerstraße in Prenzlauer Berg unterwegs waren.

Der 21-jährige Israeli filmte den Vorfall mit seinem Smartphone. Die beiden Begleiter des Schlägers hinderten ihn an weiteren Attacken, wie auf dem Film, der ins Internet gestellt wurde, zu sehen ist. Die Gruppe entfernte sich vom Tatort, wurde jedoch von dem 21-Jährigen verfolgt. Daraufhin nahm der Schläger eine Glasflasche und versuchte den Verfolger damit zu schlagen, wie die Polizei mitteilte. Eine Zeugin ging dazwischen und verhinderte weitere Schläge des Täters. Die Angreifer entfernten sich.

Der 21-Jährige wurde leicht verletzt, sein deutscher Begleiter blieb unverletzt. Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt. Das Video zeigt einen jüngeren Mann, der mehrfach mit einem Gürtel auf das Opfer einschlägt und «Jahudi» ruft (arabisch für Jude). Die Aufnahme beginnt erst mit dem ersten Schlag. Der Angegriffene sagt «Ich filme Dich». Daraufhin schiebt der Begleiter des Angreifers ihn weg. Im Hintergrund ruft eine Frau: «I call the Police». («Ich rufe die Polizei.») Dann ruft der Angegriffene: «Jude oder nicht Jude, du musst damit klarkommen.»

Der knapp eine Minute lange Film wurde erst in einer Facebook-Gruppe ins Internet gestellt. Dort ist das Gesicht des Angreifers gut zu erkennen. Das «Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus» stellte das Video dann bei Youtube ein und verpixelte das Gesicht. Levi Salomon, Sprecher des Forums, erklärte: «Es ist unerträglich anzusehen, dass ein junger jüdischer Mann auf offener Straße im gut situierten Berliner Stadtteil Prenzlauer-Berg angegriffen wird, weil er sich als Jude zu erkennen gibt. Das zeigt, dass jüdische Menschen auch hier nicht sicher sind.» Politik und Zivilgesellschaft müssten jetzt handeln.

Die CDU-Abgeordnete Cornelia Seibeld warf dem Senat vor, zu wenig gegen «die steigende Zahl der antisemitischen Vorfälle» zu tun. Es gebe Angriffe und Mobbing an Schulen. «Jüdische Berliner fühlen sich bei uns nicht mehr sicher.» Der Senat sollte sich schämen und «endlich repressiv wie präventiv entschlossen tätig werden».