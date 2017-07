Essen. Den Menschen in Nordrhein-Westfalen stehen graue und regnerische Tage bevor. Ganz Deutschland liegt derzeit in einem Tiefdruckgebiet, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag in Essen sagte. Wegen Tief «Zlatan» sind in NRW in den kommenden Tagen heftige Schauer und kühlere Temperaturen unter 20 Grad zu erwarten.

Nach zum Teil heftigen Regenfällen und Unwetter am Montag soll auch der Dienstag regnerisch und bedeckt bleiben. Im Münsterland und im Siegerland drohen nach Angaben der Meteorologen örtliche Gewitter. Zum Nachmittag wird es dann etwas freundlicher und es gibt eine kurze Verschnaufpause.

Der Mittwoch bleibt laut DWD weitestgehend trocken und besonders im Westen zeigt sich bei Temperaturen bis 24 Grad noch einmal die Sonne. Aber schon in der Nacht zum Donnerstag soll die nächste Regenfront über das Land ziehen. Es wechseln sich schwache Schauer und trockene Phasen ab. dpa