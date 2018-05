Platz 1: Netta, „Toy“: Michael Schulte, so heißt diesmal der schon vor dem Finale in Vergessenheit geratene deutsche Interpret zur „Europameisterschaft im Singen“, wie Stefan Raab den ESC einmal genannt hat, hat sein Ziel bereits erreicht: Er hat bei Facebook nicht ganz 80 000 Fans, bei Instagram weniger als 30 000 und rund 12 000 Follower bei Twitter. Er ist damit unter den Musikmachern das absolute Mittelmaß – sehr passend für einen Sänger, dessen Ambitionen nicht über die „Top 15“ hinausreichen. Die Platzierung im Finale ist gekauft, was soll man sich da anstrengen? Womit sich wieder einmal die Frage stellt, warum Deutschland so ein antriebsarmes und ehrgeizloses Dutzend-Talent zu einem Wettbewerb schickt, der einmal eine „nationale Aufgabe“ sein sollte? Die einzige einleuchtende Antwort darauf ist, dass der zuständige NDR den Eurovision Song Contest inzwischen so sehr hasst, dass ihm wirklich jedes trällernde Jüngelchen recht ist.

Platz 1: Israel, Netta

Platz 2: Zypern, Eleni Foureira

Platz 3: Tschechien, Mikolas Josef

Platz 4: Norwegen, Alexander Rybak Platz 5: Irland, Ryan O’Shaughnessy

Ulli Tückmantel