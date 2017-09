Razzien in 123 Ländern - Rund 400 Festnahmen

Lyon. In einer internationalen Polizeiaktion sind gefälschte und verbotene Medikamente im Wert von 43 Millionen Euro beschlagnahmt worden, die über das Internet verkauft wurden. Bei Razzien in 123 Ländern wurden insgesamt rund 400 Menschen festgenommen und mehr als 3500 Websites geschlossen, wie die internationale Polizeiorganisation Interpol am Montag an ihrem Sitz im französischen Lyon mitteilte. Mehr als 3000 Werbeanzeigen für pharmazeutische Produkte wurden gestoppt.

Unter den 25 Millionen beschlagnahmten Medikamenten waren vor allem Nahrungsergänzungsmittel, Schmerztabletten sowie Mittel gegen Epilepsie oder gegen Erektionsstörungen. Der Einsatz der Polizei richtete sich auch gegen den illegalen Verkauf von medizinischer Ausrüstung wie Spritzen und chirurgischen Instrumenten, Zahnimplantaten und Präservativen. Dabei wurden ebenfalls Waren im Wert von 420.000 Euro sichergestellt.

Durch den stark zunehmenden Internethandel mit nicht genehmigten und unkontrollierten Medikamenten werde "Leben gefährdet", warnte Tim Morris von Interpol. Die internationale Polizeiaktion mit dem Namen Pangea X fand zwischen dem 12. und 19. September statt. Erstmals nahmen in diesem Jahr auch zahlreiche afrikanische Länder daran teil, wie Interpol betonte. An der ersten Pangea-Aktion im Jahr 2008 beteiligten sich nur acht Länder. ck/ju AFP