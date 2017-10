Influencer teilen ihr Privatleben im Netz und bewerben dabei Produkte – und verdienen damit eine Menge Geld.

Düsseldorf. Am Donnerstagabend werden sich viele geladene Gäste im Düsseldorfer Haus des Modeunternehmens Peek & Cloppenburg tummeln. Denn Caro Daur ist da, sie hat zum 50-jährigen Jubiläum der Jeansjacke „Trucker Jacket“ von Levis ein eigenes Modell designt. Davon gibt es nur 50 Stück, um die die Fangemeinde sich ab Freitag reißen kann.

Wer sich nun fragt, wer denn bitteschön Caro Daur ist, und warum Levis gerade sie neben 50 anderen Stars wie Snoop Dogg und Justin Timberlake um das Anfertigen einer auf 50 Stück limitierten Jacke gebeten hat, der ist entweder weit vor der hippen Millenial-Generation geboren oder nicht sonderlich Social-Media-affin. Caro Daur ist die erfolgreichste deutsche Influencerin.

Ein Wort, das vielleicht einer Erklärung bedarf. Es hat ganz offensichtlich mit dem englischen Wort für „Einfluss“ zu tun und dürfte frei als „Beeinflusser“ übersetzt werden. Hinter diesem Begriff verbergen sich ein neuer Berufszweig und ein Werbemodell.

Caro Daur hat 1,2 Millionen Follower auf Instagram. 1,2 Millionen Menschen bekommen in dem Fotonetzwerk die Beiträge der 22-jährigen Hamburgerin angezeigt. Wenn sie etwas gut findet, dann sehen das 1,2 Millionen Menschen. Das nennt man Reichweite. Und Reichweite ist unter Influencern eine Maßeinheit für ihren Marktwert.

Influencer lassen ihre Follower auf Netzwerken wie Instagram, Youtube etc. an ihrem Privatleben teilhaben, halten sie über Trends auf dem Laufenden und geben Empfehlungen ab. Und wenn seitens der Firma Geld geflossen ist, dann ist das Werbung, meistens auch mit Hinweisen in den Posts (den Beiträgen, also Fotos oder Videos, bitte englisch aussprechen) als solche gekennzeichnet. Die „Fachgebiete“ können Mode, Beauty, Reisen, Ernährung oder Fitness sein. Hauptsache, viele Leute wollen das sehen. Die Video-Plattform Youtube ist besonders bei jüngeren Nutzern beliebt, ihre Helden sind „Die Lochis“ oder Bianca Heinicke, die bei „Bibis Beauty Palace“ Schminktipps gibt und Produkte testet. Letztere hat stolze 4,4 Millionen Follower.

Mehrere Tausend Euro können mit einem Bild verdient werden

Werbung Wer Produkte im Netz gegen Bezahlung bewirbt, ist rechtlich dazu verpflichtet, das anzugeben. Je nach Plattform greifen unterschiedliche Werbebestimmungen und Rechtsgrundlagen, beispielsweise das Landesmediengesetz.

Ein typischer Werbe-Post auf Instagram: Caroline Einhoff, mit 1,1 Millionen Followern auf Instagram ebenfalls eine sehr erfolgreiche deutsche Influencerin, sitzt in bauchfreiem Sport-Top und Leggins im Auto, in den Händen einen Kaffee einer bestimmten Marke. Sie schreibt dazu von einem „typischen Kaffee-Moment“ und versieht das Posting mit dem Hinweis „Werbung“.