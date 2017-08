Vielerorts werden Schultoiletten saniert. Das reicht aber nicht, um ein Dauerärgernis zu beseitigen. Häufigeres Putzen sei nötig, fordern Eltern.

Düsseldorf/Wuppertal/Krefeld. Es riecht übel in den Kloräumen, der Fußboden hat Risse und die Schüsseln verstopfen: Kaputte und schmutzige Schultoiletten sind ein Dauerärgernis für Schüler, Lehrer und Eltern. „Die Schüler beschweren sich, weil es stinkt und Eltern berichten, dass ihr Kind in der Schule nicht aufs Klo gehen will“, sagt Martin Fey, Schuleiter der Duisburger Grundschule Zoppenbrückstraße. Aber an Feys Schule hat sich was getan: eine Toilettenanlage wurde bereits komplett saniert. Die zweite soll mit Hilfe des NRW-Förderprogramms „Gute Schule 2020“ saniert werden.

Insgesamt stehen den Kommunen aus dem Programm zwei Milliarden Euro zur Verfügung, um die gesamte Infrastruktur der Schulen zu sanieren und zu modernisieren – nicht nur die Sanitäranlagen. „Man könnte das Programm auch ,Gute Toilette 2020’ nennen“, sagt Christina Herold, Vorsitzende der Landeselternkonferenz. Es sei ein Armutszeugnis für NRW, dass ein Großteil des Geldes für Toilettensanierungen ausgegeben werden müsse.

Aktuell werden in den Sommerferien in Düsseldorf drei Schultoiletten für insgesamt 200 000 Euro saniert. Das Thema beschäftigt auch Florian Dirszus vom Schulverwaltungsamt der Landeshauptstadt seit Jahren. „Wir haben dazu ein Gutachterbüro in alle Schulen geschickt und bereits 2013/14 an rund 20 Standorten die Sanitäranlagen umgebaut.“ 2,5 Millionen Euro hat die Stadt damals in das Programm für die Erneuerung der schlimmsten Anlagen investiert.

Pro Jahr gebe es von Schulen oder Eltern drei, vier Beschwerden – dies bei 160 Schulen an 180 Standorten. Je nach Umfang kostet eine Sanierung zwischen 50 000 und 200 000 Euro. Geht kurzfristig eine Toilettenanlage beispielsweise durch einen Rohbruch kaputt, versuche man sie gleich zu sanieren und nicht nur zu reparieren.

Kritik und Beschwerden von Schülern und Eltern nimmt Dirszus ernst. Er weist aber auch darauf hin, dass es nicht nur in alten Sanitäranalgen übel riechen kann. So würden beispielsweise sich viele Jungs in Grundschulen auch auf sanierten Toiletten nicht ordentlich verhalten. „Wir bauen deshalb wie in großen Veranstaltungshallen auch in Schulen wasserlose Urinale ein“, sagt der Schulbauexperte. Diese seien hygienischer, müssten aber auch richtig gewartet werden.

Kunst in der Toilette – Schüler werden in Planung einbezogen

Kaputte und verschmutzte Toiletten sind auch immer wieder Thema im Düsseldorfer Schulausschuss. Das Schulverwaltungsamt will dort bald ein so genanntes Partizipationsprojekt vorstellen. Beispielsweise könnten Schüler bei der Gestaltung von neuen Toiletten in die Planung durch Kunstprojekte miteinbezogen werden. Dies könnte dann zu „mehr Akzeptanz des Toilettenraums führen und somit auch zu einem pfleglicheren Umgang“, erklärt Dirszus.