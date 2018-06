Hunderte Brücken verschleißen schneller als sie repariert werden können. Eine Mammutaufgabe für Straßen NRW. Doch Ingenieure sind rar.

Düsseldorf. Der Job von André Deutenberg ist zukunftssicher. Der Bauingenieur arbeitet für den Landesbetrieb Straßen NRW in Krefeld. Da Hunderte Brücken ihre beste Zeit längst hinter sich haben, liegt vor dem 45-Jährigen und seinen Kollegen reichlich Arbeit, um sie in Schuss zu halten. Die meisten Bauwerke sind in die Jahre gekommen und für den zunehmenden Schwerlastverkehr nicht konzipiert worden. Doch Fachkräfte sind rar. Der Landesbetrieb sucht allein in diesem Jahr 200 neue Ingenieure, Straßenbauer und Umwelttechniker. Erschwerend kommt hinzu, dass Straßen NRW bis 2022 rund 600 Mitarbeiter verlieren wird, die altersbedingt ausscheiden.

Auswirkungen auf die Großprojekte hat der Ingenieurmangel noch nicht, da auch immer öfter Fremdfirmen hinzugezogen werden.

Zu den Baustellen, die die Brückenbauer derzeit stemmen müssen, zählt etwa die Fleher Brücke in Düsseldorf. Die Bauarbeiten werden den Verkehr wohl noch bis Ende 2020 ausbremsen. Dabei konnte erst im November die aufwendige Pylon-Sanierung nach anderthalb Jahren abgeschlossen werden. Im März stellten die Prüfer von Straßen NRW Risse in den Schrägstreben der zwischen 1976 und 1979 erbauten Brücke fest. Sie musste entlastet werden, Fahr- und Seitenstreifen wurden in beide Richtungen gesperrt.

Aber nicht nur die Nerven der 85 000 Autofahrer, die täglich den Rhein auf der A 46 zwischen Düsseldorf und Neuss überqueren, werden strapaziert, auch andernorts führen Brückenbauarbeiten immer öfter zu langen Staus.

100 000 Fahrzeuge passieren täglich die A 40-Brücke Neuenkamp

Zu den Problembrücken in Nordrhein-Westfalen zählt auch die Rheinbrücke Neuenkamp. Täglich passieren bei Duisburg 100 000 Fahrzeuge die A 40-Querung. Da die Belastung mit dem Gewicht steigt, erfolgen Abnutzung und Schäden vor allem durch die schweren Laster. Damit die nicht mehr über die Brücke donnern, hat der Landesbetrieb Straßen NRW dort jetzt mit vorbereitenden Arbeiten für die Installation einer Wiege- und Sperranlage begonnen. Sie soll im Oktober in Richtung Essen und bis Ende 2018 in Richtung Venlo aufgebaut werden.

Die Lkw-Waage kennen Autofahrer bereits von Problembrücke Nummer 1, der rund 50 Jahre alten Autobahnbrücke der A1, die den Rhein bei Leverkusen überspannt. Sie war in den 1960er Jahren für 40 000 Autos pro Tag konzipiert worden, in Spitzenzeiten wurde sie jedoch von 120 000 Fahrzeugen befahren – und bröckelte buchstäblich unter der Last weg.

Seit Jahren ist das Nadelöhr daher für Brummis über 3,5 Tonnen gesperrt, die Anlage ist seit 2016 in Betrieb. Bis 2024 soll die neue Leverkusener Brücke stehen, die 470-Millionen-Euro-Ausschreibung erfolgte im Dezember, in Neuenkamp ist 2020 Baubeginn für die längste Schrägseilbrücke Deutschlands.