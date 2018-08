An Bord des Fluges DE69 befindet sich auch eine Familie aus Eschweiler. Der Familienvater schildert die bangen Minuten.

Eschweiler/Chania. Diese Szenen will niemand auf seiner Urlaubsreise im Flugzeug erleben: Der Kapitän verkündet eine Bombendrohung und das Ansteuern des nächsten Flughafens, Kampfjets flankieren das Passagierflugzeug, während die Kabine hektisch durchsucht wird. Den 273 Passagieren des Fluges DE69 von Hurghada nach Düsseldorf ist es am Donnerstagabend so ergangen. Mittendrin eine dreiköpfige Familie aus Eschweiler, die sich auf der Heimreise vom Sommerurlaub in Ägypten befand. Der Flieger musste nach einer Bombendrohung in Chania auf Kreta zwischenlanden. Erst gestern Abend landeten die Reisegäste in Düsseldorf.

Die etwa 20 Minuten bis zur Landung werden die Fluggäste nicht mehr vergessen. Es sei „Adrenalin pur“ gewesen, schildert der Familienvater. Aus den Fenstern des Flugzeugs heraus habe man Kampfflugzeuge gesehen. Im Flieger sei es hektisch zugegangen, noch in der Maschine wurde das Handgepäck untersucht und nach einer Bombe gesucht. Der 49 Jahre alte Eschweiler bestätigt andere Quellen, dass ein Zettel mit der Aufschrift „Bombe“ in einer Bordtoilette gefunden worden sei. In Chania übernahmen die griechische Polizei und das Militär das Kommando. Die Maschine wurde auf einem abgelegenen Platz abgestellt, die Passagiere wurden in einem abgeriegelten Bereich des Flughafens untergebracht. Spürhunde untersuchten das Innere der Maschine und das Gepäck. Die Kontrollen dauerten bis in den frühen Morgen.

Die Eschweiler Familie berichtet, dass man im Flughafen acht Stunden lang mit 273 Menschen in einem Raum „eingesperrt“ gewesen sei. Dass die Passagiere den nächsten Tag auf Kreta verbrachten, hängt mit den gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten der Bordcrew zusammen.

Keine Angaben machte man zu den Hintergründen der Bombendrohung. Bei den Untersuchungen sei nichts entdeckt worden. Die Eschweiler Familie war froh, gestern in der Heimat angekommen zu sein. Sie scheint das Pech anzuziehen: Als im Europa-Park in Rust Ende Mai ein Großbrand ausbrach, mussten sie aus einer Attraktion befreit werden. Der 49-Jährige Eschweiler nahm es mit Humor: „Mit meiner Frau und meiner Tochter mache ich keinen Urlaub mehr – ist mir zu anstrengend!“