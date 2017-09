Gabriele Henkel ist tot. Die Mäzenin und Kunstexpertin mit der blonden Mähne und der dunklen Sonnenbrille war die Grande Dame des Rheinlandes.

Düsseldorf. Gabriele Henkel ist tot, die letzte Grande Dame hat die gesellschaftliche Bühne verlassen. Mit Geist, Charme und Selbstbewusstsein brachte sie die Welt des Geldes, der Macht und der Kunst in ihren Abend- und Tischgesellschaften zusammen. Die Witwe des 1999 gestorbenen Firmenpatriarchen Konrad Henkel hat das Leben in vollen Zügen genossen, selbst im hohen Alter von 85 Jahren. Und sie bestellte ihr Feld, brachte noch kurz vor ihrem Tod ihre eigenen Memoiren heraus und stellte wenige Tage vor ihrem Ableben ihre allerletzte Tischdekoration für das Düsseldorfer Hetjens-Museum bereit.

Eine beherzte Frau

Sie besaß Mut schon als Teenager. Als 16-Jährige schickten ihre Eltern sie nach London, ohne einen Pfennig Geld in der Tasche. Als Au-pair-Mädchen sollte sie Englisch lernen. Doch das Mädchen lernte schnell, wurde Journalistin und jüngstes Mitglied der Bundespressekonferenz, ohne viel Schulbildung, aber gesegnet mit praktischem Verstand. Mit 20 Jahren war sie unter der Haube, verheiratet mit einem geschiedenen Mann aus der Henkel-Dynastie, der schon drei Töchter aus erster Ehe hatte. Weder die Familie Henkel noch die eigene Familie waren glücklich über diese Liaison. Doch Gabriele legte los, um an der Seite dieses „Seifenfritzen“, wie ihr Vater, der Herr Professor Theodor Hünermann, anfangs meinte, der High Society den Mief der 1950er Jahre auszutreiben.

Ihr eigener Aufstieg zur Königin der Künste begann in den 1960er Jahren, als sie die Hühnerleiter zu den Zero-Ausstellungen emporkletterte, den Galeristen Alfred Schmela in Oberkassel besuchte und den Nagelkünstler Günther Uecker sofort in ihr Herz schloss. Die Düsseldorfer Kunstszene vibrierte, und sie war Teil davon.

Eine Frau voller Esprit

Sie war eine geistvolle Frau in einer kreativen Runde. Sie ließ im Düsseldorfer Schauspielhaus unter Karl-Heinz Stroux keine Premiere aus, kannte sie doch alle von Minetti bis Ionesco, hatte eine Liebe zum Boulevard wie zum gehobenen Theater und wählte den Bühnenbildner Pit Fischer und den Regisseur Robert Wilson zu ihren Kunst- und Lebensbegleitern.

Ihr Salon in Düsseldorf und später in Hösel war ein Gegenentwurf zur Welt des Geldes, obwohl auch sie natürlich nicht ohne den finanziellen Background ihres Mannes und dessen Konzern auskam. Hier verstand sie es, Menschen aus allen Kreisen, die sonst nichts miteinander zu tun haben, zusammenzubringen. Dabei gewann sie zugleich ihren eigenen Stil, inszenierte fantastische Räume und Gärten. Diese Tableaus, für die sie sogar einen Ruf als Professorin für Ästhetik erhielt, toppten Kunst und Kunstgeschichte. Ihr letztes Werk vollendete sie nur wenige Tage vor ihrem Krankenhaus-Aufenthalt für das Hetjens-Museum, wo sie mit Wasserstein und magisch blauem Licht selbst den Fußboden zum Klingen brachte.