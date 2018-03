Die Wünschewagen haben eine besondere Mission. Sie fahren Kranke kurz vor ihrem Tod an einen Ort ihrer Wahl. Oft geht es ans Meer, aber manchmal liegt das letzte Ziel auch ganz nah.

Gelsenkirchen. „Wir hatten einen Ausflug in den Zoo geplant, bevor es passiert ist“, erzählt Irmhild Bischof. „Es“ ist der Krebs. Zuerst im Darm festgestellt, dann in der Lunge, jetzt in den Knochen. Seit 2017 dreht sich im Leben von Irmhild und ihrem Mann Rainer alles um die Krankheit, seit Anfang Januar lebt die 64-Jährige in Gelsenkirchen im Hospiz. Der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) aus Essen hat ihr jetzt den lange geplanten Zoobesuch ermöglicht – als letzten Wunsch.

Für eine Chemotherapie ist Irmhild Bischof zu schwach, der Weg ins Hospiz war Schock und Erleichterung zugleich. „Ich hab es mir schlimmer vorgestellt. Das Hospiz ist eigentlich schön. Und wenn ich klingel, kommt immer gleich jemand.“ Doch es ist noch mehr: Die Pflegerin hat ihr die Nägel dunkelrot lackiert und ihr von dem Wünschewagen erzählt. Die 64-Jährige soll sich so gut wie möglich fühlen und noch einmal etwas Schönes erleben. Ablenkung vom Alltag finden.

16 Wünschewagen des ASB sind inzwischen bundesweit unterwegs

2014 startete im Ruhrgebiet der bundesweit erste Wünschewagen – aufwendig umgebaute oder neue Krankenwagen mit Panoramafenster, Sternenhimmel im Fahrzeug und besonders bequemer Liege. 16 Wünschewagen sind inzwischen in 14 Bundesländern für den ASB unterwegs. In NRW zwei, beide in Essen. Bundesweit 20 sollen es Ende des Jahres sein. Schon knapp 1000 ehrenamtliche Helfer unterstützen das Projekt – wegen des schlechten Gesundheitszustandes der Patienten sind sie im Hauptberuf in der Regel „vom Fach“, also Rettungsdienstler, Krankenschwestern, Altenpfleger oder Ärzte.

Der ASB ist nicht die einzige Organisation, die letzte Wünsche erfüllt. Ähnliche Angebote gibt es von den Maltesern unter dem Motto „Herzenswunschwagen“ und dem Deutschen Roten Kreuz, das mit der „Carpe-Diem-Initiative“ letzte Träume in die Realität umsetzt.

„Insgesamt wurden seit dem Start des Projektes vor vier Jahren mehr als 620 Wünsche erfüllt“, erklärt Susanne Hörle, Referentin beim ASB, für ihre Organisation. „Es ist traurig und auch wieder nicht. Es wird viel gelacht und es ist oft pure Freude. Man spürt, dass Leben da ist.“ Unheilbar Kranke werden noch einmal dahin gefahren, wo sie hin möchten. Viele zieht es ans Meer, andere zu einem Familienfest oder zu ihrer Lieblingsmannschaft ins Stadion. Irmhild Bischof wollte in den Zoo.