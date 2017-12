Weltumrunder und Solarflugzeug-Pilot Bertrand Piccard hat in Düsseldorf den Sonderpreis des „Next Economy Award“ bekommen.

Düsseldorf. Herr Piccard, Sie sind in Düsseldorf mit dem Next Economy Award (NEA) ausgezeichnet worden. Hat dieser Preis eine besondere Bedeutung für Sie?

Piccard: Diese Auszeichnung ist sehr wichtig für mich und zeigt, dass mein Solar-Impulse-Projekt nicht ein rein ökologisches ist. Meine Botschaft heißt Nachhaltigkeit, sie ist der Schlüssel zu allem. Saubere Technologien ermöglichen Nachhaltigkeit. Daher bin ich sehr glücklich, dass mein Projekt auch so wahrgenommen wird.

Vor zwei Jahren haben Sie die Welt mit einem Solarflugzeug umrundet. Was wollten Sie damit beweisen?

Piccard: „Solar Impulse“ ist mehr als ein Flugzeug. Es agiert wie ein Vektor. Wenn ein Flugzeug Tag und Nacht ohne Treibstoff fliegen kann, angetrieben nur von der Kraft der Sonne, dann kann niemand behaupten, dass es unmöglich sei, auf die gleiche Weise Autos, Heizungen und Klimaanlagen oder Computer zu betreiben. Ich wollte beweisen, dass man mit sauberen Technologien das Unmögliche schaffen kann – und dass wir es ohne Treibstoff sogar besser als mit schaffen.

Sind Sie zwei Jahre danach schon einen Schritt weitergekommen?

Piccard: Ja, wir haben die Solar-Impulse-Foundation gegründet. Beim Klimagipfel COP 23 in Bonn haben wir unser Projekt „World Alliance for Efficient Solutions“ gestartet. Bis zum Klimagipfel im kommenden Jahr in Polen sollen 1000 Ideen ausgewählt werden, bei denen der Umweltschutz wirtschaftlich sinnvoll umgesetzt wird. Unser Ziel ist es, 1000 Lösungen auszuwählen, um Regierungen, Unternehmen und Investoren anzuregen, auf Umwelt- und Energiemaßnahmen zu setzen.

Das ist sehr ambitioniert. . .

Piccard: Wer nicht ambitioniert ist, erreicht nichts. Sie brauchen ehrgeizige Ziele. Was mich wirklich beeindruckt, sind die kreativen und innovativen Ideen und Prozesse, die vor allem junge Start-up-Gründer mitbringen.

Wie beweglich sind die großen Konzerne?

Piccard: Auch die großen Unternehmen erforschen richtig gute nachhaltige Produkte, aber sie geben ihnen selten den rechtlichen Rahmen, der für den Umweltschutz so wichtig wäre. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Covestro stellt Rohstoffe für hocheffiziente Dämmstoffe her, solche sollten schon längst Standard im Hausbau sein. Die Regierungen haben eine hohe Verantwortung, diesen Rahmen zu schaffen, um Innovationen auf den Markt zu bringen. Ein anderes Beispiel: Die englische Firma Cgon hat ein System entwickelt, das 95 Prozent der Abgaspartikel und 25 Prozent des Benzinverbrauchs reduziert. Das System sollte wie einst der Katalysator überall verbaut werden und verpflichtend sein.