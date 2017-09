Axel Fischer aus Düsseldorf ist seit 30 Jahren Wahlhelfer. Ein Gespräch über Pannen beim Wahlgeheimnis, Ärger am Wahltag und eine sinkende Wahlbeteiligung.

Düsseldorf. Wenn am Wahlsonntag um 18 Uhr die Wahllokale schließen, haben sie noch nicht Feierabend: die rund 650 000 Wahlhelfer, die deutschlandweit bei der Bundestagswahl in etwa 88 000 Wahllokalen im Einsatz sind. Dann geht das Auszählen der Stimmzettel los – öffentlich, wohlgemerkt. Jeder, der möchte, kann den Freiwilligen dabei auf die Finger schauen. Was sich alles im Laufe eines Wahlsonntags abspielen kann, weiß Axel Fischer (53). Er ist seit 30 Jahren Wahlhelfer in der Landeshauptstadt und seit 16 Jahren Wahlvorsteher in seinem Wahlbezirk 41. Das Wahllokal, für das der städtische Mitarbeiter zuständig ist, wird praktischerweise an seinem Arbeitsplatz eingerichtet: im Straßenverkehrsamt.

Herr Fischer, warum opfern Sie Ihren Sonntag regelmäßig für Wahlen?

Axel Fischer: Das ging bei mir ganz früh los: Ich habe vor 30 Jahren bei der Stadtverwaltung angefangen und bin gleich als Reserve eingesetzt worden. Ich hab mich dann bald freiwillig gemeldet. Bin ja eh immer drangekommen. Ich sehe das aber auch als eine Bürgerpflicht an. Ich habe eine ziemlich lange Anfahrt, könnte mich heute also vom Einsatz befreien lassen. Das will ich aber nicht. Wir können froh sein, dass wir überhaupt wählen dürfen.

Was passiert denn alles an Wahlsonntagen, was waren Ihre Highlights?

Fischer: Zum Großteil waren es Pannen beim Wahlgeheimnis, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Zum Beispiel eine Oma, die nicht mehr gut sehen konnte und mich mit in die Kabine bat. Damit ich ihr helfe, an der richtigen Stelle das Kreuzchen zu machen. In der Kabine quakte sie dann aber in einer Lautstärke, dass es jeder hören konnte: „Wo steht denn jetzt die CDU?!“ Oder Kinder, die mit in die Kabine genommen wurden und dann laut riefen: „Mama, warum machst du dein Kreuz bei der SPD?“

Welche Pannen kommen sonst noch vor?

Fischer: Was oft passiert, ist, dass die Leute im falschen Wahllokal stehen. Die muss man dann leider wieder wegschicken. Genauso wie diejenigen, die reinkommen und sagen, ihre Frau sei leider verhindert, aber man habe eine Vollmacht und wolle jetzt bitte für sie abstimmen.