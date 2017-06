In Essen kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 37-Jähriger soll mit einem Nothammer auf seinen Kontrahenten eingeschlagen haben.

Essen. Zwei Verletzte sind die Bilanz einer Schlägerei am Busbahnhof in Essen, über die die Bundespolizei berichtet. Ihre Beamten seien am Montagabend gegen 19.45 Uhr zum Ort des Geschehens gerufen worden. Dort berichteten Zeugen, ein 37-Jähriger und ein 27-Jähriger hätten sich in einem Bus der Linie 146 erst gestritten, dann gegenseitig ins Gesicht geschlagen. Der 37-Jährige habe sogar mit einem Nothammer angegriffen.

Den Streit angefangen hatte offenbar der ältere der beiden Männer: Er habe sich durch den Jüngeren "angestarrt" gefühlt, sagte er laut Polizei den Ermittlern. Daraufhin habe er die Beherrschung verloren. Einen Nothammer habe er - im Gegensatz zu den Behauptungen der Zeugen - aber nicht benutzt.

Als Grund für seinen Ausraster gab der Mann an, er sei in psychisch labiler Verfassung - denn wegen des muslimischen Fastenmonats Ramadan habe er schon eine Weile nichts mehr gegessen.

Einen Nothammer stellten die Ermittler später in einem Gebüsch sicher. Wie genau sich die Auseinandersetzung ereignet hat, müssen nun weitere Ermittlungen ergeben, so die Polizei. Die Beamten ordneten eine Sicherung der Videoaufzeichnungen aus dem Bus an. red