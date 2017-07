Der größte europäische Christopher-Street-Day ist wieder ein riesiges Straßenfest - und noch immer eine Demo. Alle freuen sich über die Ehe-Öffnung, doch sie sind sich auch einig: Es gibt noch viel zu tun.

«Das ist ja besser als Karneval hier», sagen viele über

den Kölner Christopher-Street-Day (CSD), meist zufällig

vorbeikommende Heterosexuelle. Denn der CSD ist mehr als eine

politische Demonstration, er ist kommerzielles Straßenfest,

Veranstaltungsreihe, Besuchermagnet, Party - der CSD in Europa. Und

für viele Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle ein

wichtiger Feiertag. Während des CSDs dürfen sie so sein wie sie

wollen. Gerade Angehörige älterer Generationen mussten sich lange

verstecken und verleugnen. Beim CSD feiern Menschen, dass sie

sichtbar sein können.

Mit der Rehabilitierung von schwulen Männern, die einst wegen des

Paragrafen 175 verurteilt wurden, und der Öffnung der Ehe für

Homosexuelle gibt es in diesem Jahr besonders viel zu feiern. Das tun

auch Petra Fischer, 40, und ihre ein Jahr ältere Partnerin Cordula

Moers. Gemeinsam mit ihrer vierjährigen Tochter Lucie sitzen sie am

Sonntagmittag auf einer Wiese, um wie die vielen anderen Besucher der

Parade zuzuschauen. Seit der Öffnung der Ehe überlegen sie,

gleichzeitig mit drei weiteren lesbischen Paaren zu heiraten. «Da

wollen wir auf jeden Fall eine große Party feiern», sagt Fischer. Und

das Paar überlegt, noch ein Kind zu adoptieren.

Hunderttausende feierten beim Christopher Street Day in Köln. Fußgruppen und rund 85 Mottowagen zogen durch die Stadt. Sie demonstrierten damit für eine rechtliche Gleichstellung von Schwulen und Lesben und gesellschaftliche Akzeptanz.

«Jetzt dürfen Homosexuelle heiraten, was wollen sie denn noch?», wird

sich manch einer aus der Mehrheitsgesellschaft fragen. «Wenn man als

Mann ein Kleid anzieht und auf die Straße geht, merkt man schnell, wo

die Probleme sind», sagt die Dragqueen Anna Bolikha, die aus Mainz

zum CSD nach Köln gekommen ist. Sie trägt Bart, eine Blume in der

schwarzen, langen Perücke und orange-glitzernden Nagellack. «Da sind

verbale Übergriffe noch das geringste Übel, das einem entgegenkommt.»

Erst in der Nacht der Eheöffnung seien Freunden Glasflaschen

hinterhergeworfen worden.

Diskriminierungen, körperliche wie verbale Gewalt und Klischees sind

immer noch weit verbreitet. Das weiß auch Jürgen Piger, der im

«Anyway» als Pädagoge arbeitet. Das «Anyway» ist ein Kölner

Jugendzentrum speziell für lesbische, schwule, bi-, inter-, und

transsexuelle Jugendliche. Er wünscht sich mehr Aufklärungsarbeit an

Schulen. «Es braucht Begegnungen, um Vorurteile abzubauen», sagt er.

«Nur so lernen die heterosexuellen Jugendlichen, dass eine lesbische

oder transsexuelle Mitschülerin ganz normal ist.»

Skyler Rösing, 17, musste erleben, dass genau das häufig nicht der

Fall ist. Er ist Transmann, also in einem weiblichem Körper geboren.

Er möchte bald mit einer Hormontherapie beginnen. «Manche Lehrer

weigern sich, meinen neuen Namen zu benutzen», sagt der Kölner, der

zum dritten Mal beim CSD dabei ist. Und auch, was Gesetze angeht,

sieht der Schüler Nachholbedarf in Deutschland. «Bei der Namens- und

Personenstandsänderung werden einem viele Stolpersteine in den Weg

gelegt.» Das Verfahren sei teuer und sehr bürokratisch, kritisiert

er. Außerdem sind geschlechtsneutrale Namen nicht erlaubt. Wer etwa

Kim heißt, benötigt auf jeden Fall einen geschlechtlich eindeutigen

Zweitnamen.

Das alles sollte sich ändern, findet der 17-Jährige. Und deshalb geht

er beim Christopher-Street-Day auf die Straße - wie etwa 30 000

weitere Demonstranten.