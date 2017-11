Motto Bis zu 6000 Narren werden heute zum Hoppeditzerwachen in der Düsseldorfer Altstadt erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Sicherheitsmaßnahmen aufgerüstet. Getreu dem Sessionsmotto „Jeck erst recht“ denken die Narren aber nicht daran, sich beim Feiern, Schunkeln und Bützen einzuschränken. Das Motto wurde unter 391 Vorschlägen ausgesucht. Die Idee stammt von Benny Monréal, Moderator und Ehemann von Claudia Monréal, der Venetia von 2015. Beginn Der Zug der Karnevalsvereine stellt sich um 10.20 Uhr an der Rheinuferpromenade auf und zieht dann zum Rathaus. Das Programm beginnt um 10.45 Uhr mit der Kapelle Werner Bendels. Um 11.05 Uhr singt die Band „Kokolores“ das Mottolied. Pünktlich um 11.11 Uhr wird Hoppeditz Tom Bauer aus seinem Senfpott klettern und zum Narrenvolk sprechen (Achtung: Die Regenwahrscheinlichkeit liegt heute bei 60 Prozent). Kneipen Am Nachmittag wird in den Kneipen weitergefeiert. Im Henkelsaal an der Ratinger Straße treten beim Hoppeditzball ab 13 Uhr unter anderem Rhingjold, die Swinging Funfares, Alt Schuss, De Fetzer sowie Brings und Rabaue auf. Ab 19 Uhr spielt die Band Soundconvoy.

Start Der 11.11. wird in Köln traditionell auf dem Heumarkt und dem Alter Markt gefeiert. Von 9 bis 20 Uhr gibt es ein Bühnenprogramm am Reiterdenkmal des Heumarkts mit den bekannten Kölner Karnevalsbands, nur die Bläck Fööss haben der großen Freiluftparty inzwischen den Rücken gekehrt. Der Eintritt ist frei. Inzwischen gibt es auch eine große Freiluftparty am Tanzbrunnen, die aber ausverkauft ist. Gefeiert wird auch in den Veedeln – so zum Beispiel im Kwartier Latäng entlang der Zülpicher Straße.



Höhepunkte Um 11.11 Uhr gibt es den Countdown mit Oberbürgermeisterin Henriette Reker und dem neuen Präsidenten des Festkomitees, Christoph Kuckelkorn. Dieser stellt im Anschluss gegen 11.30 Uhr den rund 10 000 Jecken auf dem Platz das neue designierte Dreigestirn mit Prinz Michael II., Bauer Christoph und Jungfrau Emma vor. Bevor das Trio in Begleitung seiner Equipe zum Heumarkt kommt, unterzeichnen die künftigen Tollitäten einen Vertrag im Historischen Rathaus.



Musik & Co. Mit dabei auf dem Heumarkt sind unter anderem um 10.45 Uhr Bernd Stelter, 11.25 Uhr Marita Köllner, 11.50 Uhr Paveier, 12.15 Uhr Cat Ballou, 13.10 Uhr Klüngelköpp, 13.30 Uhr Brings, 14.30 Uhr Kasalla, 15.05 Uhr Querbeat und 15.20 Uhr Höhner.



TV Der WDR überträgt den Sessionsstart von 10.30 bis 16 Uhr.



Sicherheit Wie im Vorjahr gibt es in der Kölner Innenstadt heute ein Fahrverbot für Lkw. Die Sicherheitskräfte des Veranstalters wurden von 100 auf 140 Mitarbeiter aufgestockt. Neue Webcams sollen am Heumarkt und am Alter Markt sicherstellen, dass die Plätze nicht überfüllt sind.

