Jülicher Forscher finden einen Wirkstoff, der die Ursache der Krankheit Alzheimer bekämpfen könnte. Tests am Menschen stehen kurz bevor.

Jülich. Sechs Milliarden Dollar geben Menschen in den USA jährlich für Medikamente gegen Alzheimer aus. Es gibt aber kein einziges Medikament auf der Welt, das die Ursache für Alzheimer bekämpft. Einige Wirkstoffe mildern vorübergehend Symptome. „Dass trotzdem so viel Geld ausgegeben wird, zeigt, wie groß der Bedarf ist, einen wirksamen Wirkstoff zu finden“, sagt Professor Dieter Willbold, Direktor des Instituts für Strukturchemie im Forschungszentrum Jülich (FZJ) und zugleich Professor für Physikalische Biologie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Mehrere Hundert klinische Studien zur Behandlung von Alzheimer laufen derzeit laut Willbold weltweit. Aber bei höchstens einer Handvoll Wirkstoffkandidaten besteht die Hoffnung, dass sie die Krankheit verlangsamen oder gar stoppen können, an der in Deutschland eine Millionen Menschen leiden. An einer dieser Studien arbeitet gerade ein Jülicher Forscherteam unter Willbolds Leitung.

Die Wissenschaftler haben einen Wirkstoff entwickelt, der Alzheimer möglicherweise aufhalten und in Teilen sogar heilen könnte. Willibold und sein Team gehören zu den wenigen Forschern weltweit, die im Kampf gegen Alzheimer nicht nur die Folgen lindern, sondern die Ursache selbst ausschalten wollen.

„Es wäre der nächste große Schritt im Kampf gegen Alzheimer.“

Dieter Willbold, Direktor des Instituts für Strukturchemie im Forschungszentrum Jülich

Noch liegen Jahre der Forschung vor dem Jülicher Team, bis die Entscheidung fällt, ob das Medikament es auf den Markt schafft. Trotzdem: Es gibt erste Ansätze, dass die Krankheit, die bisher als unheilbar galt, bekämpft werden kann. „Es wäre der nächste große Schritt im Kampf gegen Alzheimer, wenn ein Wirkstoff gefunden wird, der die Ursache bekämpft“, sagt Christian Leibinnes vom Verein „Alzheimer Forschung Initiative“.

D3-Derivat lautet der Arbeitstitel des neuen Mittels am FZJ. Einen Namen, der der Konkurrenz einen Rückschluss auf die Zusammensetzung des Wirkstoffkandidaten möglich macht, wollen die Forscher ihrem Präparat noch nicht geben. Frühestens in sieben Jahren könnte es auf den Markt kommen. So lange dauert es laut Willbold durchschnittlich vom Beginn der klinischen Testphase eins bis zur Markteinführung eines neuen Medikamentes.

Die klinische Testphase eins bedeutet nichts anderes, als dass der Wirkstoff erstmals im Menschen auf Sicherheit und unerwünschte Nebenwirkungen getestet wird. Zuerst, um herauszufinden, ob die Risiken und Nebenwirkungen vertretbar sind. Deswegen wird es im gesunden Menschen getestet. „Vorher mussten wir schon im Tier zeigen, dass der Wirkstoff sicher ist. Und zwar in deutlich höheren Dosierungen als später beim Menschen. Das schreibt die Zulassungsbehörde vor“, sagt Willbold.