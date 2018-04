Zwischen Köln und Düsseldorf wird ein Gleisumbauzug eingesetzt, der einmalig ist in der Welt. Den Austausch des Schotters, der Schwellen und der Schienen erledigt der Koloss in einem Arbeitsgang.

Köln. Es rattert. Ruckelt. Zischt. Quietscht. Rumst. Ein ohrenbetäubender Lärm, Unterhaltung unmöglich. Mühselig bewegt sich die Höllenmaschine von der S-Bahn-Station Köln-Stammheim in Richtung Düsseldorf, 180 Meter in der Stunde. Das ist Schneckentempo – und doch eine irre Geschwindigkeit. Denn dieses 4000 PS starke Ungeheuer der Konstruktionskunst frisst auf seiner Fahrt vorne das komplette alte Gleisbett samt Schwellen und Schienen und spuckt hinten das neue wieder aus. Fertig verlegt, verschraubt, befahrbar. Bis zu 1800 Meter pro Tag, 22 Kilometer in sechs Wochen. Straßenbauer können davon nur träumen.

Für Ingo Struck ist auch das Tausende Tonnen schwere Ungetüm ein Traum. Oder besser: ein Wunderwerk, „einmalig auf der Welt“. Struck weiß noch, wie das ist, so ein Gleis von Hand zu verlegen. Er hat das gelernt, damals, in Rostock. Jetzt ist ist der robuste Kerl mit der blauen Kappe leitender Bauüberwacher der österreichischen Firma Swietelsky und damit auf der Baustelle zwischen Köln und Düsseldorf dafür zuständig, dass alles rundläuft mit der Reinigungsumbaumaschine RU 800-S, wie der Koloss im Branchenjargon heißt.

Eines der Herzstücke des Nahverkehrs im Rheinland

Es ist eine Strecke, die zu den Herzstücken des öffentlichen Nahverkehrs im Rheinland zählt. Umso schmerzvoller ist gerade für regelmäßige Pendler die Sperrung der beiden Fernbahngleise. 260 Züge verkehren hier sonst pro Tag,. „Wir muten den Kunden einiges zu“, räumt Dirk Pohlmann, NRW-Sprecher der Deutschen Bahn, ein. Schmerzlichster Einschnitt: der Ausfall der Regionalexpress-Linie 5 zwischen Düsseldorf-Hauptbahnhof und Köln-Deutz. Ausweichmöglichkeiten bestehen über die Linien RE 1 und RE 6.

Aber Pohlmann spricht auch von einer „großen logistischen Leistung“. Der Bahn ist sie insgesamt 11,5 Millionen Euro wert. Im ersten Bauabschnitt seit dem 9. April sind bereits acht Kilometer Gleise zwischen dem Düsseldorfer Hauptbahnhof und Reisholz verlegt worden. Dann absolvierte der europaweit gefragte Gleisumbauzug eine Stippvisite im Allgäu. Seit Mittwoch kämpft er sich in der zweiten Bauphase von Köln nach Reisholz. Wenn die Arbeiten plangemäß am Pfingstsamstag beendet sein werden, sind 43 Kilometer Schienen aus- und wieder neu eingebaut, 36 000 Altschwellen gegen neue BEtonschwellen ausgetauscht und 26 000 Tonnen neuer Schotter verteilt worden.

Die RU 800-S ist dabei tagsüber ein sich selbst ernährendes Monster. Wer den Werbeprospekt mit der Zugdarstellung ausklappt, hat fünf DIN-A5-Blätter nebeneinander liegen. Da wimmelt es nur so von Schwellenaufnahmeaggregaten, Schotterverteileinrichtungen, Flankenfräsen, Doppelsiebwagen und Neuschotterverladebändern.