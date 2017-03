Heute ist es wechselnd bis stark bewölkt. Im Süden kann es bis zum Mittag noch etwas regnen. Besonders in der zweiten Tageshälfte sind dann generell einzelne Schauer möglich. Einzelne kurze Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Die Temperatur steigt auf 11 bis 14 Grad, im Bergland auf Werte um 10 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West, in exponierten Lagen des Berglandes auch stark böig. In der Nacht zum Freitag klingen die Schauer ab und es lockert verbreitet auf. Örtlich bildet sich Nebel. Die Temperatur sinkt auf 4 bis 1 Grad, in ungünstigen Lagen des Berglandes auf Werte um 0 Grad ab. Der Westwind weht schwach bis mäßig, im Bergland anfangs noch stark böig.

Am Freitag ist es heiter bis wolkig und es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur erreicht Höchstwerte von 11 bis 13 Grad, im Bergland um 9 Grad. Der Westwind dreht im Verlauf des Abends auf Süd und weht schwach bis mäßig. In der Nacht zum Samstag ist es wolkig, teils gering bewölkt. Dabei bleibt es weitgehend niederschlagsfrei. Örtlich kann sich Nebel bilden. Die Temperatur geht auf 5 bis 1 Grad zurück, im Bergland auf 1 bis -2 Grad.

Am Samstag ist es meist wolkig. Am Abend zieht von Westen her dichtere Bewölkung auf, es bleibt aber noch niederschlagsfrei. Die Temperatur steigt auf Werte von 12 bis 15 Grad, im Bergland um 10 Grad. Der Wind weht schwach aus Süd bis Südost. In der Nacht zum Sonntag ist es stark bewölkt und örtlich kann es etwas regnen. Die Temperatur sinkt auf 7 bis 4 Grad, im Bergland auf 3 bis 1 Grad. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. DWD