Heute stark bewölkt, aber zumeist bleibt es trocken

Heute Früh und am Vormittag nimmt die Bewölkung rasch zu und bald ist es überall stark bewölkt. Vereinzelt kann es etwas regnen, meist ist es aber niederschlagsfrei. Nachmittags lockert die Bewölkung von Nordwesten her teilweise auf, allerdings können sich dann kurze Regenschauer bilden. Die Temperatur erreicht nur noch 13 bis 15, im Bergland 11 bis 13 Grad. Dabei weht ein mäßiger, im Bergland in Böen zeitweise starker Wind aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Dienstag ist es wolkig, teils auch leicht bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei. Die Temperatur geht auf Werte zwischen 5 und 3 Grad zurück, im höheren Bergland auf Werte um 2 Grad. Bei anhaltendem Aufklaren tritt in Bodennähe vereinzelt leichter Frost auf.