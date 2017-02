Heute wird es sonnig und niederschlagsfrei. Erst zum Abend kommen im Westen ein paar hohe und mittelhohe Wolkenfelder auf. Die Temperatur steigt auf sehr milde Höchstwerte zwischen 8 Grad in Richtung Weser bis örtlich 15 Grad im entlang des Rheins und westlich davon. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis Südost. In der Nacht zum Donnerstag ist es zunächst gering bewölkt. Im Verlauf der Nacht verdichtet sich die Bewölkung von Westen jedoch zunehmend und ausgangs der Nacht können im Südwesten ein paar Tropfen fallen. Sonst bleibt es niederschlagsfrei. Die Temperatur sinkt auf Tiefstwerte zwischen 5 Grad am Niederrhein und -1 Grad in Ostwestfalen, im Hochsauerland bis auf -2 Grad.

Am Donnerstag muss bei überwiegend starker Bewölkung vor allem in der Südosthälfte des Landes mit etwas Regen gerechnet werden. Bei Höchsttemperaturen von 8 bis 12 Grad, im Bergland um 7 Grad bleibt es mild. Der Wind weht schwach bis mäßig und dreht auf Südwest bis West. In der Nacht zum Freitag ist es wolkig bis stark bewölkt. Stellenweise regnet es noch leicht oder fällt ein kurzer Schauer. Die Minima erreichen Werte von 5 bis 0 Grad.

Am Freitag fällt vom stark bewölkten oder bedeckten Himmel zeitweise etwas Regen. Einzelne Auflockerungen sind am ehesten im Südwesten des Landes zu erwarten. Die Temperatur steigt auf Werte zwischen 6 und 11 Grad, im Bergland um 4 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West und kann im Hochsauerland zeitweise stark böig auffrischen. In der Nacht zum Samstag bleibt es stark bewölkt aber weitgehend trocken. Lediglich zwischen Ostwestfalen und Siegerland können noch Tropfen fallen. Örtlich bildet sich Nebel. Die Temperatur sinkt auf Werte zwischen 4 und 0 Grad, im höheren Bergland bis -1 Grad. DWD