Tagsüber viel Sonne, deutlich milder. Kommende Nacht leichter bis mäßiger Frost

Heute früh und am Tage scheint neben einigen hohen Wolken längere Zeit die Sonne. Es bleibt trocken und wird deutlich milder. Die Temperatur steigt auf Höchstwerte zwischen +3 Grad in Ostwestfalen und bis +9 Grad am Nordrand der Eifel. In den Hochlagen werden um 2 Grad erwartet. Der Wind weht schwach, zeitweise auch mäßig aus Südost. Vor allem in der ersten Tageshälfte können im Bergland und an dessen Nordrändern starke Böen auftreten. In der Nacht zum Samstag ziehen westlich und entlang des Rheins einzelne Wolkenfelder durch. Sonst ist es meist gering bewölkt. Die Temperatur sinkt auf Werte zwischen 0 und 2 Grad im Rheinland und -2 bis -6 Grad in Westfalen. Vor allem in Westfalen ist Reifglätte nicht ganz ausgeschlossen.

Am Samstag zieht im Tagesverlauf im Westen dichte Bewölkung auf. In Ostenwestfalen bleibt es bis in den Nachmittag hinein noch überwiegend gering bewölkt. Am Abend kann es an der Eifel und im Aachner Raum vereinzelt etwas Regen geben. Die Temperatur steigt auf Höchstwerte zwischen +3 Grad in Ostwestfalen und +9 Grad entlang des Rheins und westlich davon. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Bergland auch frisch mit einzelnen starken Böen aus Süd bis Südwest. In der Nacht auf Sonntag zeigt sich der Himmel meist stark bewölkt. Örtlich fällt etwas Regen. Dabei besteht vor allem im Bergland Glatteisgefahr. Die Temperatur sinkt von Ostwestfalen bis ins Siegerland auf Tiefstwerte zwischen -1 und -5 Grad, am Niederrhein und im Münsterland auf 3 bis 0 Grad ab.

Am Sonntag ist es verbreitet bedeckt. Gelegentlich regnet es etwas, auf den höchsten Lagen fällt anfangs etwas Schnee. Die Temperatur erreicht 4 bis 8, in höheren Lagen 2 Grad. Bei einem mäßigen, im Bergland auch frischen Südwind können vor allem im Bergland starke Böen auftreten. In der Nacht zum Montag bleibt der Himmel bedeckt und es regnet zeitweise. Die Temperatur sinkt auf 5 Grad im Rheinland, sonst auf 3 bis 1 Grad. DWD