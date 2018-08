Im Thüringer Landtag flog eine Abgeordnete raus, weil sie ihren Säugling dabei hatte. Aber in NRW geht es familienfreundlicher zu.

Düsseldorf. In den Sozialen Netzwerken wird die Affäre aus Thüringen schon zu „Baby-Gate“ hochstilisiert: Am Mittwoch verwies der Landtagspräsident Christian Carius die Grünen-Abgeordnete Madeleine Henfling des Erfurter Plenarsaals, weil sie ihren sechs Wochen alten Sohn in einer Tragehilfe umgeschnallt hatte. Es ist ein Fall, der auf ein alltägliches Problem von Mamas und Papas in der Politik verweist. Denn eine Elternzeit, während der eine Vertretung den Job übernimmt, gibt es im Parlament nicht.

In Düsseldorf gab es Applaus aller Fraktionen für den Nachwuchs

In Thüringen verwies Carius auf die Geschäftsordnung, die Kinder im Plenarsaal nicht zulasse – was man durchaus noch einmal diskutieren könne. Generell empfehle er – der selbst Vater ist – aber Eltern eine Betreuung für ihr Kind. Im Düsseldorfer Landtag ist ein solches „Baby-Gate“ nicht möglich. „Die Geschäftsordnung verbietet es explizit nicht, Säuglinge oder Kleinkinder mit in den Plenarsaal zu bringen“, erklärt ein Sprecher des Landtages. Den Fall hatte es im April 2016 sogar einmal gegeben: Die Grünen-Abgeordnete Verena Schäffer brachte ihre kleine Tochter mit in die Sitzung und wurde vom amtierenden Präsidenten, Vize-Präsident Eckhard Uhlenberg, ausdrücklich begrüßt – „unter Beifall von allen Fraktionen und der Regierungsbank“, so der Sprecher.

Macht eine Abgeordnete Babypause, fehlt eine Stimme

Theoretisch könnte es bald wieder Applaus geben: Schäffer erwartet in wenigen Tagen ihr zweites Kind. Sie will aber wohl bis Ende des Jahres eine Auszeit nehmen – was bedeutet, dass andere Fraktionsmitglieder ihre Ausschüsse übernehmen, ihr Stuhl im Plenum allerdings leer bleibt. „Es rückt jetzt niemand von der Landesliste nach – das wäre ja so, wenn jemand ausscheidet“, sagt Fraktionssprecher Jan Miebach. „Wir haben bei Abstimmungen im Plenum eine Stimme weniger.“

In der Opposition ist das nun kein großes Problem – für eine Regierungsfraktion, zumal mit hauchdünner Mehrheit wie derzeit in NRW, allerdings schon. Die CDU hat das in diesem Jahr erlebt: Die Düsseldorfer Abgeordnete Angela Erwin ist im April Mutter geworden. Drei Sitzungen hat sie während des Mutterschutzes verpasst – und ist froh über die Fairness der Opposition aus SPD und Grünen: „Es war klar, dass niemand einen politischen Vorteil daraus ziehen will“, erklärt sie gegenüber dieser Zeitung. Von den Fraktionsspitzen sei eine sogenannte „Pairing-Vereinbarung“ getroffen worden: Um Erwins fehlende Stimme auszugleichen, blieb auch ein Oppositionspolitiker der Abstimmung fern. „Wir haben hier ein politisches Klima, das sehr familien- und kinderfreundlich ist“, sagt die 38-jährige CDU-Frau.