Nachts locker bewölkt und leichter Frost. Tagsüber heiter, freundlich und mild.

Heute früh ist es klar. Auch tagsüber scheint verbreitet die Sonne und es bleibt trocken. Die Temperatur steigt auf Werte zwischen 7 Grad in Richtung Weser und 10 Grad im Rheinland sowie im Ruhrgebiet. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen. In der Nacht zum Mittwoch ist es gering bewölkt und niederschlagsfrei. Örtlich bildet sich Nebel. Es gibt vielfach leichten Frost zwischen 0 und -3 Grad. Nur im Rheinland und im Ruhrgebiet bleibt es vereinzelt frostfrei.

Am Mittwoch ist es sonnig und niederschlagsfrei. Die Temperatur steigt auf Werte zwischen 8 Grad in Richtung Weser und 13 bis örtlich 15 Grad im Rheinland. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis Südost. In der Nacht zum Donnerstag ist es zunächst gering bewölkt und niederschlagsfrei. Ausgangs der Nacht kommen im Nordwesten dichtere Wolkenfelder auf. Die Temperatur geht auf 5 Grad im Rheinland und bis auf 0 Grad in Ostwestfalen zurück, im Hochsauerland bis auf -2 Grad.

Am Donnerstag verdichtet sich die Bewölkung und es beginnt leicht zu regnen. Die Temperatur steigt zuvor auf 9 bis 12 Grad, im Bergland bis auf Werte um 7 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig und dreht auf Südwest bis West. In der Nacht zum Freitag ist es wolkig bis stark bewölkt. Stellenweise regnet es leicht, vor allem im Bergland. Die Temperatur geht auf 5 bis 2 Grad zurück. DWD