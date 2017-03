Heute früh und tagsüber ist es überwiegend heiter und trocken. Die Temperatur erreicht 12 Grad in Ostwestfalen und bis 17 Grad am Rhein, im Bergland 8 bis 11 Grad. Der Wind weht meist mäßig und zeitweise böig auffrischend aus Nordost. In der Nacht zum Samstag ist es leicht bewölkt oder klar und trocken. Die Temperatur sinkt auf 4 bis 0 Grad, örtlich kann es zu leichtem Frost kommen. Gebietsweise gibt es Bodenfrost.

Am Samstag ist es bei wenigen hohen Wolkenfeldern sonnig oder heiter und trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 Grad in Ostwestfalen und 17 Grad am Rhein, im Bergland bei 9 bis 12 Grad. Der Wind weht mäßig und vor allem nach Süden hin zeitweise stark böig aus Nordost. In der Nacht zum Sonntag ist es leicht bewölkt oder klar. Zum Morgen hin kann vom Niederrhein bis nach Ostwestfalen stärkere Bewölkung aufkommen, es bleibt aber trocken. Die Tiefsttemperatur liegt zwischen 5 und 0 Grad, gebietsweise tritt leichter Bodenfrost auf.

Am Sonntag ziehen vormittags teils etwas mehr Wolken durch, nachmittags ist es meist wieder heiter. Es bleibt trocken. Es werden 12 bis 15 Grad, im Bergland 9 bis 12 Grad erreicht. Es weht mäßiger Nordostwind, der nachmittags zeitweise böig auffrischt. In der Nacht zum Montag bleibt es leicht bewölkt oder klar und trocken. Die Temperatur sinkt auf 5 bis 0 Grad. Vielerorts ist mit leichtem Bodenfrost zu rechnen. DWD