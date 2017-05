Heute wolkig und meist trocken. Kommende Nacht Auflockerungen.

Heute Vormittag ist es heiter, teils auch schon wolkig. Es bilden sich Quellwolken, die sich ein wenig ausbreiten. Meist ist es niederschlagsfrei. Nur vereinzelt gibt es ein paar Tropfen. Im Laufe des Nachmittags beginnt die Bewölkung, von Norden wieder aufzulockern. Bei einem schwachen bis mäßigen Wind aus Nordwest steigt die Temperatur auf 20 bis 23 Grad im Bergland, sonst auf 22 Grad in Ostwestfalen und bis auf 24 Grad in der Kölner Bucht. In der Nacht zum Donnerstag setzen sich die Auflockerungen weiter fort und es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur geht auf 11 bis 7 Grad zurück, mit den höchsten Werten im Rheinland.

Am Donnerstag ist es sonnig oder nur gering bewölkt. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur steigt auf 21 bis 25 Grad in Westfalen und auf 24 bis 28 Grad in der Westhälfte. Dabei weht ein schwacher Wind aus nördlichen Richtungen. In der Nacht zum Freitag ist es klar oder gering bewölkt und trocken. Die Temperatur geht zurück auf 13 bis 8 Grad.

Am Freitag ist es in der ersten Tageshälfte sonnig und niederschlagsfrei. In der zweiten Tageshälfte ziehen vermehrt hohe und mittelhohe Wolkenfelder durch. Dann können sich vor allem im Westen und Süden Schauer bilden, Richtung Eifel sind auch Gewitter möglich. Bei Gewittern muss teilweise mit Starkregen oder Hagel gerechnet werden, auch unwetterartige Entwicklungen sind nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperatur liegt um 25 Grad im Bergland und um 28 Grad im Flachland. Der Wind weht abseits von Gewittern schwach, meist aus südlichen Richtungen. In der Nacht zum Samstag ist es wechselnd bewölkt und örtlich treten Schauer auf, teils auch Gewitter. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 und 11 Grad. DWD