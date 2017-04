Heute früh gibt es vereinzelt dichten Nebel, meist ist der Himmel aber klar. Tagsüber scheint bei nur geringer Quellbewölkung die Sonne, am Abend ziehen im Rheinland erste hohe Wolkenfelder auf. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur steigt auf 12 bis 15 Grad im Bergland und auf 16 bis 18 Grad im Flachland. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen. In der Nacht zum Mittwoch ist es zunächst leicht bewölkt, in der zweiten Nachthälfte zieht dichte Bewölkung nach Nordrhein-Westfalen. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur sinkt auf 6 Grad am Niederrhein und bis 0 Grad im Sauerland. Östlich des Rheins ist gebietsweise mit leichtem Frost in Bodennähe zu rechnen.

Am Mittwoch ist es wolkig, zeitweise auch stark bewölkt und besonders im Bergland kann etwas Regen fallen. Am Nachmittag lockert die Bewölkung auf. Die Temperatur erreicht 12 bis 15 Grad, im Bergland 9 bis 12 Grad. Der Wind weht mäßig, im Bergland in Böen vorübergehend stark aus Nordwest. In der Nacht zum Donnerstag ist es überwiegend wolkig, dabei können von der Eifel bis nach Ostwestfalen zeitweise Schauer auftreten, die im höheren Bergland als Schnee fallen. Die Temperatur geht auf 5 bis 3 Grad, im Bergland bis auf 0 Grad zurück.

Am Donnerstag ist es zunächst stark bewölkt bis bedeckt und stellenweise regnet es. Im Laufe des Tages lockert es etwas auf. Die Temperatur steigt auf 8 bis 11 Grad, im Bergland auf 6 bis 9 Grad. Der Wind weht mäßig aus Nordwest. In der Nacht zum Freitag lockert die Bewölkung auf, später zieht von Norden aber wieder Hochnebel herein. Die Temperatur geht auf 4 bis 2 Grad, im Bergland bis auf minus 1 Grad zurück. Lokal ist Frost in Bodennähe möglich. DWD