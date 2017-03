Heute zeigt sich tagsüber zeitweise die Sonne, zum Teil ziehen aber auch einige Wolken durch. Dabei bleibt es niederschlagsfrei. Die Temperatur erreicht 11 Grad an der Weser und bis 16 Grad im Rheinland, im Bergland 8 bis 10 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Nordost. In der Nacht zum Freitag ist es locker bewölkt oder klar und trocken. Die Temperatur geht auf 5 bis 1 Grad zurück. Örtlich kommt es zu Bodenfrost.

Am Freitag ist es überwiegend heiter und trocken. Die Temperatur steigt auf 12 bis 17 Grad, im Bergland auf 8 bis 11 Grad. Es weht meist mäßiger Wind aus Nordost. In der Nacht zum Samstag ist es leicht bewölkt oder klar und trocken. Die Temperatur sinkt auf 4 bis 0 Grad, örtlich kann es zu leichtem Frost kommen. Gebietsweise gibt es Bodenfrost.

Am Samstag ist es bei wenigen hohen Wolkenfeldern sonnig oder heiter und trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 Grad in Ostwestfalen und 16 Grad am Rhein, im Bergland bei 8 bis 11 Grad. Der Wind weht mäßig und zeitweise böig aus Nord bis Nordost, vor allem im Bergland sind einzelne starke Böen möglich. In der Nacht zum Sonntag ist es leicht bewölkt oder klar und trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 4 und -1 Grad, gebietsweise tritt leichter Bodenfrost auf. DWD