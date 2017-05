Heute gibt es vereinzelt Windböen. Tagsüber sowie in der Nacht zum Mittwoch ist es wechselnd bewölkt. Meist bleibt es trocken.

Heute früh und am Vormittag ist es zunächst überwiegend heiter bis sonnig. Zum Mittag verdichtet sich von Westen her die Bewölkung vorübergehend. Es bleibt meist trocken, nur in Westfalen besteht ein geringes Schauerrisiko. Die Temperatur erreicht Werte um 22 Grad im Bergland und bis 26 Grad am Rhein. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, am Nachmittag vorübergehend stark böig auffrischend, aus Südwest bis West und dreht zum Abend auf Nordwest. In der Nacht zum Mittwoch lockert die Bewölkung auf und meist ist es klar oder gering bewölkt. Ausgangs der Nacht nähern sich von Nordosten dichtere Wolken. Es bleibt trocken. Die Temperatur geht auf Werte zwischen 11 und 7 Grad zurück.

Am Mittwoch ziehen nach einem meist freundlichen Beginn teils dichte Wolkenfelder durch. Es bleibt aber weitgehend trocken. Bei einem mäßigen Wind aus West bis Nordwest erreicht die Temperatur 19 bis 23 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ist es teils wolkig, teils stark bewölkt. Es bleibt aber trocken. Die Temperatur geht zurück auf 13 bis 11, in höheren Lagen 9 Grad.

Am Donnerstag ist es überwiegend stark bewölkt. Etwaige Wolkenlücken schließen sich rasch wieder. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur steigt auf Werte zwischen 20 Grad im Weserbergland und 24 Grad im Rheinland. Der Wind aus Nordwest weht dabei schwach bis mäßig. In der Nacht zum Freitag lockert die Bewölkung immer weiter auf und es ist gering bewölkt oder wolkig und trocken. Die Temperatur geht zurück auf 12 bis 9 Grad. DWD