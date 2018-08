Tim Röhn und das Ohligser Stadion, das ist die Geschichte einer ganz großen Leidenschaft. Jetzt wird die Spielstätte abgerissen. Zeit für Erinnerungen.

Solingen. Oft sitze ich in Cafés an irgendwelchen Orten auf diesem Planeten und denke: Ja, doch, hier könnte ich bleiben. Ich dachte das zum Beispiel in New York City, in Bern und in Cusco in den peruanischen Anden. Zuhause ist für mich da, wo ich es schön finde; das kann überall auf der Welt sein. Aber Heimat? Das ist eine Konstante, ein ganzes Leben lang, daran kann man nicht rütteln. Jeder Mensch hat eine Heimat. Bloß: Was ist, wenn man seine Heimat verliert? Wenn da plötzlich nichts mehr ist? Dann ist da eine große Leere.

Bei mir ist es so: Es gibt da einen Ort in Solingen, dieser 156 000-Einwohner-Stadt im Bergischen Land, zwischen Düsseldorf und Köln gelegen, weltberühmt für seine Messer. Der Ort, den ich meine, liegt im Stadtteil Ohligs, in einer sehr engen Straße namens Hermann-Löns-Weg, einer Allee mit Kastanienbäumen links und rechts. Schlichte Einfamilienhäuser, ein Friedhof, ein kleiner Zoo namens Vogelpark, in dem man Schweine füttern kann und, glaube ich, Rehe.

Dazwischen: ein Fußballstadion. Das mag langweilig klingen, es gibt schließlich Tausende Fußballstadien in Deutschland, jede Kleinstadt hat eines. Aber Moment mal – das Stadion am Hermann-Löns-Weg, so der simple Name, ist nicht wie die anderen. Es hatte den grünsten und saftigsten Rasen, den ich je gesehen habe. Es hatte die ästhetischsten Flutlichtmasten. Die schönste Tribüne. Es wurden die besten Lieder gesungen, und zwar lauter als ein Presslufthammer: „Denn wir kommen aus Ohligs, super Ohligs, keiner mag uns, scheißegal.“ Wer nicht dabei war, kann sich nicht vorstellen, wie laut das war.

Hier gab es die beste Bratwurst

Nirgendwo grätschte ein Spieler zielgenauer als hier, und nirgendwo fischten Torhüter so viele unhaltbare Bälle aus der Luft. Es gab die beste Bratwurst, und der Rauch der Zigaretten, die hier geraucht wurden, löste keinen Krebs aus, sondern ein Gefühl von Glück. Es war also nicht einfach ein Fußballstadion, es war ein Wallfahrtsort. Ein Sonntagnachmittag am Hermann-Löns-Weg, besser konnte es nicht mehr kommen im Leben. Mehr Heimat war nie - nicht für mich.

Ich muss 13 gewesen sein, als ich zum ersten Mal hier war. Ich habe mich auf die Stufen vor die Tribüne gestellt, hinter die Trainerbänke. Ich sah Union Solingen siegen, in der sechsten Liga. Ich bejubelte jedes Tor. Ich kannte damals schon die großen Stadien, wo sie Bundesligafußball spielten. Es war spannend, und ich fieberte gemeinsam mit meinem Vater mit Fortuna Düsseldorf. Aber so etwas Schönes wie hier hatte ich noch nie gesehen.