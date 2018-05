Germany’s Next Topmodel-Finale steigt heute im Dome. Rita Ora, Shawn Mendes, Cro und Wincent Weiss heizen dem Publikum ein.

Düsseldorf. Heute Abend um 20.15 Uhr ist es wieder soweit. Heidi Klum stellt zum 13. Mal die Frage aller Fragen, sie lautet: „Wer wird Germany’s Next Topmodel?“ Und das wird sie in Düsseldorf tun. Im ausverkauften Dome kämpfen die Finalistinnen Toni, Pia, Christina und Julianna um den Titel. Eine der vier wird nicht nur „Germany’s Next Topmodel“, sondern erscheint auch auf dem Cover der deutschen Ausgabe der Harper’s Bazaar, erhält Geld, ein Auto und einen Modelvertrag.

Die Jury besteht natürlich wieder aus Heidi Klum und ihren Co-Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky, die Deutschlands schönstes „Meedchen“ küren, um ihr den Einstieg ins Modelleben zu ermöglichen.

Zahlreiche Stars kommen zur Show nach Düsseldorf: Rita Ora wird auf der Bühne ihren Song „Girls“ zum Besten geben, Shawn Mendes singt seinen Hit „In My Blood“. Außerdem werden der Rapper Cro und Popsänger Wincent Weiss erwartet. Auch der niederländische Magier Hans Klok will das Publikum verzaubern.

Ob auch die Band „Tokio Hotel“ auftreten wird, ist nicht bekannt. Jedenfalls weilen die Tokio-Hotel-Zwillinge derzeit in Düsseldorf. Am Dienstagabend wurden sie zusammen mit Heidi Klum im Szene-Lokal Riva im Düsseldorfer Hafen gesichtet.

