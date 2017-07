Düsseldorf. Der Deutsche Wetterdienst rechnet erneut mit Unwettern über NRW. Laut dem aktuellen Wetterbericht können sich am Samstag wieder teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen entwickeln. Betroffen sein sollen besonders Gebiete östlich des Rheins. Eine Warnung vor starkem Gewitter spricht der DWD für Düsseldorf, Kreis Mettmann und den Rhein-Kreis Neuss aus.

In der Nacht zum Sonntag erwarten die Meteorologen von Westen weitere teils auch kräftige Gewitter, die von Starkregen, Hagel und Sturmböen oder schweren Sturmböen begleitet sein können. Sie lassen in der zweiten Nachthälfte zunächst im Rheinland, ausgangs der Nacht dann auch in Westfalen nach. Die Luft kühlt auf 16 bis 13 Grad ab. red