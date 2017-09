Köln. Blonder Besuch: Ex-«Baywatch»-Nixe Pamela Anderson (50) und Magier Hans Klok (48) haben in Köln die Werbetrommel für die neue Show des Niederländers gerührt. Die beiden Stars kennen sich schon länger - Anderson trat als Kloks Assistentin bei dessen Shows in Las Vegas auf.

Bei dem Termin für Fotografen am Mittwoch präsentierte sich die Schauspielerin im dicken Mantel und Netzstrümpfen - Klok trug wie gewohnt das Hemd bis nah an den Bauchnabel geöffnet. In Deutschland geht der «schnellste Magier der Welt» vom 26. Dezember an wieder auf Tour. Unter anderem macht er Halt in Düsseldorf, Stuttgart und Hamburg. dpa