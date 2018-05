Teile des Nachlasses des Kölner Kardinals wurden gestern im Kölner Auktionshaus Lempertz versteigert. Nutznießer ist eine Stiftung des Erzbistums.

Köln. Als im Kölner Dom das abstrakte Fenster von Gerhard Richter eingebaut worden war, wollte der damalige Kardinal Joachim Meisner ursprünglich seinen Bischofsstuhl am Altar versetzen lassen, um es während der Messen nicht sehen zu müssen. Das Fenster sei in einer Moschee oder einem anderen Gebetshaus besser aufgehoben als in einer gotischen Kathedrale, schimpfte er nach der Einweihung. Aber so abweisend Meisner in diesem Fall zunächst war, so kunstinteressiert konnte er sonst auch sein. Gestern wurde ein Teil seines Nachlasses beim renommierten Kölner Kunsthaus Lempertz versteigert – und brachte einen Gesamterlös von 840 000 Euro.

Den größten Teil davon machte ein kleiner gotischer Altar aus der Toskana aus: Er wurde für 400 000 Euro versteigert. Nach Angaben des Auktionshauses komme zu diesem sogenannten Hammerpreis noch ein Aufgeld von 114 000 Euro hinzu. Der Bieter kam aus dem Ausland.

Wertvollste Stücke aus dem Nachlass einer Bildhauerin

Insgesamt wurden rund 30 religiöse und andere Kunstwerke aus Meisners Nachlass versteigert. Dabei war der frühere Kölner Erzbischof (1933–2017) nur in Teilen selbst aktiver Kunstsammler. Laut Erzbistum bekam er im Laufe seines Lebens auch viele Werke von Freunden und Wohltätern geschenkt. So stammen die wertvollsten Stücke, die gestern unter den Hammer kamen, aus dem Nachlass der 1987 in Köln gestorbenen Bildhauerin Hildegard Domizlaff. Sie war mit Meisner befreundet und hinterließ ihm ihre Sammlung mit der Auflage, „damit Gutes zu tun“.

Dazu zählte auch der Klappaltar aus dem 14. Jahrhundert. Wie wertvoll er war, haben aber offenbar weder Domizlaff noch Meisner geahnt: Der Altar war nur zu einem geringen Teil des Schätzwertes von 120 000 bis 160 000 Euro versichert gewesen. Eine Neubewertung fand erst durch Experten des Kunsthauses Lempertz statt.

Meisner habe ohnehin mit dem Auge und nicht mit dem Ohr gesammelt, heißt es aus dem Erzbistum. Für ihn sei das Dargestellte und nicht der Sammlerwert oder die erwartete Werteentwicklung entscheidend gewesen. Zu seinem Nachlass gehören Gemälde, Ikonen, Skulpturen, Möbel und Porzellan. Darunter finden sich auch viele sakrale Stücke und Bilder mit Bezug auf seine Heimat und seine Lebensstationen.

Unterstützung für die Kirche in Mittel-, Ost- und Südeuropa

Domizlaffs Auftrag, „Gutes zu tun“, erfüllte Meisner schon zu Lebzeiten durch den Verkauf mehrerer Arbeiten. Die Restbestände, so sein testamentarischer Wille, sollten zugunsten der nach ihm benannten Kardinal-Meisner-Stiftung versteigert werden. Die Stiftung war 2014 in Köln zur Würdigung seines Lebenswerkes errichtet worden. Sie fördert Projekte und Maßnahmen der Pastoral- und Gemeindeentwicklung im Erzbistum Köln sowie in der Kirche Mittel-, Ost- und Südeuropas. Meisner starb am 5. Juli 2017 im Alter von 83 Jahren. Er stammte gebürtig aus dem niederschlesischen Breslau.