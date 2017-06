Das Unwetter ist über NRW hinweggezogen. In der Region blieb es weitgehend ruhig, in Mönchengladbach und dem Ruhrgebiet war zeitweise Land unter.

Düsseldorf. Das angekündigte Unwetter zieht über Nordrhein-Westfalen hinweg. Es legt dabei ein ziemliches Tempo vor. Während das der Großteil des Rheinlands von schweren Schäden verschont blieb, meldete das Ruhrgebiet zeitweise Land unter. Auch in Mönchengladbach war einiges los. Die Feuerwehr meldete hier bis 19.30 Uhr rund 160 Einsätze. In ein Mehrfamilienhaus an der Böcklinstraße schlug ein Blitz ein, ohne größere Schäden zu verursachen. Durch den Starkregen sind zahlreiche Keller im Mönchengladbach vollgelaufen und ganze Straßen standen unter Wasser.

Der Wetterbericht hielt damit bislang, was er versprach: Der Fronleichnamstag hatte sonnig begonnen und endet nach schwülwarmem Wetter in Sturm und Regen. Konkret hat sich von Südwesten eine Kaltfront aufgemacht, die, so der Deutsche Wetterdienst, vor allem ab den Abendstunden starke Gewitter in Nordrhein-Westfalen bringt und brachte. Und kühlere Temperaturen.

Während das Unwetter über Krefeld bereits hinweggezogen ist, sich der Himmel über Düsseldorf auch wieder aufhellte und auch Wuppertal vor allem nass wurde, mussten die Ruhrgames in Dortmund wetterbedingt unterbrochen werden. Überhaupt wurde das Ruhrgebiet diesmal heftig betroffen.Die Feuerwehr in Gelsenkirchen wurde innerhalb kurzer Zeit zu knapp 100 Einsätzen in zwei nördlichen Stadtteilen gerufen. Bäume waren umgestürzt, Keller vollgelaufen und Straßen überflutet. Auch in den benachbarten Städten Bottrop und Gladbeck stürzten mehrere Bäume auf Wohnhäuser, Autos und Straßen.

Der Wetterdienst hatte gewarnt, dass stellenweise mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen um 80 Kilometer die Stunde gerechnet werden musste. Teilweise sollten Unwetter möglich sein. Heißt: noch stärkere Gewitter, noch heftigerer Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter, Hagel um drei Zentimeter groß sowie schwere Sturmböen um hundert Kilometer in der Stunde.

Für Krefeld hatte der Wetterdienst für den Zeitraum 17 bis 18 Uhr vor Gewitter der Stufe 3 und 4 gewarnt. Schwere Schäden an Gebäuden seien möglich. Bäume könnten entwurzelt werden, Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Überflutungen von Kellern, örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen seien möglich.

Mittlerweile sind die Gewitter nach Osten abgezogen, bereits am frühen Abend errreichten sie Westfalen. Auch (dpa/Red)