Essen/Düsseldorf. Eine Großstörung im Bahnverkehr sorgt in Essen für Chaos im Bahnverkehr. Grund für die Zwischenfälle ist ein Notarzteinsatz im Gleisbett zwischen Kettwig und Essen Hauptbahnhof. Die Züge aus Richtung Düsseldorf Hauptbahnhof enden vorzeitig in Düsseldorf-Rath. Aus Richtung Essen Hauptbahnhof enden die Züge in Essen-Werden. Nach Angaben der Deutschen Bahn wird an einem Ersatzverkehr gearbeitet. Nach ersten Angaben soll die Störung bis ca. 10 Uhr andauern. jh