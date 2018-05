Ausnahme-Unwetter wird die Stadt Wuppertal mehrere Millionen Euro kosten. Städtische Gebäude wie Schulen und Kitas sind nicht versichert.

Wuppertal. Wasser, Wasser, Wasser. Der Schock von Dienstag sitzt noch tief, als heftige Gewitter mit Weltuntergangsszenen und Starkregen vor allem die Städte Wuppertal und Aachen trafen. In Elberfeld und Barmen gingen ab 15.30 Uhr Gewitter mit der höchsten Kategorie runter. In zwei Stunden fielen 80 Liter Wasser pro Quadratmeter vom Himmel. „Das war schon extrem und ist in der Regenmenge etwa das, was normalerweise im Laufe eines Monats fällt“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Wie hoch sind die Schäden?

Das Ausmaß der Sachschäden in Wuppertal ist weitaus größer als zunächst angenommen. Die Wassermassen überfluteten vor allem Straßen, Keller und Garagen. Wasser schoss aus Gummideckeln, Bäume stürzten um. Die Stadt verzeichnet massive Gebäudeschäden und zerstörte technische Geräte in Kellerräumen. Betroffen sind Schulen, Sporthallen, Kitas, das Museum, die VHS und viele andere öffentlichen Gebäude. Das Dach einer Tankstelle an der B 7 brach nach den heftigen Niederschlägen zusammen. Beim Einsturz war zuvor ein Fahrer, auf dessen Auto das Dach stürzte, leicht verletzt worden. Darunter parkten 14 Fahrzeuge, erklärte die Polizei gestern. Das Dach sei einsturzgefährdet, der Ort wurde abgesperrt.

Auch die Wuppertaler Universität meldete schwere Schäden: Bis zu 50 Quadratmeter des Daches eines Uni-Gebäudes stürzten ein, der Keller sowie Teile des Erdgeschosses mindestens zweier Gebäude wurden komplett überflutet. Hochschuldirektor Lambert Koch sprach von einem „erheblichem Schaden“. In den Kellerräumen waren demnach Einrichtungen unterschiedlicher Fakultäten untergebracht.

Ins Von-der-Heydt-Museum ist Wasser in Treppenhaus und Aufzug eingedrungen. Das Museum bleibt bis zum Dienstag geschlossen.

Sowohl in der Barmer als auch in der Elberfelder Fußgängerzone dürfte der Schaden in die Millionen gehen. Besonders heftig erwischt hat es die Geschäfte und die Thalia-Buchhandlung im Tiefparterre der City Arkaden, wo die Aufräumarbeiten gestern noch den Tag über andauerten. Die Feuerwehr versuchte mit Spezialpumpen die Wassermengen zu beseitigen. Wie hoch die Schäden in den Geschäften sind, ist noch nicht absehbar. Für den, der keine entsprechende Versicherung abgeschlossen hat, kann die Lage existenzbedrohend sein.

Wie laufen die Aufräumarbeiten?

Die Reparatur- und Aufräumarbeiten könnten Wochen dauern und hielten die Hilfs- und Feuerwehrkräfte gestern pausenlos auf Trab. In rund 600 Fällen hatten sie bis zum Mittag Hilfe geleistet. „Die Infrastrukturschäden werden erheblich sein“, sagte eine Stadtsprecherin. In vielen Fällen sind laut Stadt der Untergrund und die Kanäle in Mitleidenschaft gezogen. Schäden würden zunächst provisorisch mit Schotter beseitigt.