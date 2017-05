Hell zucken die Flammen vor dem Nachthimmel in Rheine. Eine Halle steht in Brand - 120 Feuerwehrleute bringen das Inferno unter Kontrolle.

Rheine. Ein Großbrand hat die Produktionshalle einer Textil- und Kunststofffabrik in Rheine im Münsterland vernichtet. Das Feuer war am Mittwochmorgen weitgehend unter Kontrolle. Nach Angaben der Feuerwehr wurde die etwa 2000 Quadratmeter große Halle völlig zerstört. «Ein Dach gibt es nicht mehr. Das Gebäude ist bis auf die Grundmauern heruntergebrannt», sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwochmorgen.

Mehrere Wohnhäuser in der Nachbarschaft des Firmengeländes wurden vorsorglich evakuiert. «Es besteht keine Gefahr für die Anwohner», betonte ein Polizeisprecher aber. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr kämpfte mit etwa 120 Mann gegen die Flammen. «Der Einsatz wird noch einige Stunden dauern», sagte der Sprecher weiter. So müssten noch die letzten Glutnester in der Ruine unter Kontrolle gebracht werden.

Zum Schaden und zur Brandursache konnten Polizei und Feuerwehr zunächst keine Angaben machen. Die Brandermittler würden im Laufe des Tages Arbeit aufnehmen, hieß es von der Polizei. (dpa)