Die wichtigsten Fragen um das Thema Impfung: Wer sollte es machen und was gilt es dabei zu beachten?

Düsseldorf. Oktober und November, so empfiehlt es das Robert-Koch-Institut (RKI), sind die Monate, in denen die jährlich aufzufrischende Grippeimpfung idealerweise erfolgen sollte – denn dann ist die Grippewelle für gewöhnlich noch nicht unterwegs. Zeit, zu erwägen, ob eine Impfung gegen Influenza das Richtige ist oder nicht.

Für wen ist eine Grippeimpfung dringend nötig?

Besonders gefährdeten Personengruppen empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) des RKI die saisonale Impfung: Personen ab 60 Jahren, Schwangeren ab dem zweiten Drittel der Schwangerschaft, chronisch Kranken Menschen, Bewohnern von Alters- und Pflegeheimen sowie medizinisches Personal.

Warum ist die Impfung auch für gesunde ältere Menschen wichtig?

Das Immunsystem ist mit fortschreitendem Alter nicht mehr so widerstandsfähig wie bei jüngeren Menschen. Eine Grippeinfektion kann da gefährlich werden. Auch ist die Immunantwort auf den Impfstoff bei dieser Personengruppe nicht mehr so gut, deshalb wird ein Wirkverstärker empfohlen.

Was ist mit gesunden Erwachsenen und Kindern?

Da eine Erkrankung an Influenza bei gesunden Menschen unter 60 Jahren in der Regel ohne schwerwiegende Komplikationen verläuft, empfiehlt die STIKO die Impfung nicht explizit. Abgeraten wird davon aber auch nicht, betont die Kommission. Wer eine Impfung erwägt, sollte das mit seinem Hausarzt besprechen. Bei Kindern empfiehlt die STIKO eine Impfung nur bei chronisch Erkrankten und deren Geschwistern. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte sieht das anders und hält es für begrüßenswert, wenn alle Kinder geimpft würden. Gerade in Kitas und Schulen hätten Grippeviren ein leichtes Spiel.

Was sind die Nebenwirkungen einer Impfung gegen Influenza?

Das RKI wertet den saisonalen Influenzaimpfstoff als gut verträglich. Der Totimpfstoff könne leichte Rötungen und Schwellungen an der Stichstelle, der Lebendimpfstoff mit geschwächten Viren könne eine laufende Nase verursachen. Kurzweilig könnten bei beiden kurzweilig Erkältungssymptome auftreten.

Welche Impfstoffe gibt es?

Der Influenzaimpfstoff für die Saison 2017/2018 setzt sich gemäß der Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO und des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) aus den Antigenen dreier weltweit zirkulierender Viren zusammen. Das teilt das für die Verteilung zuständige Paul-Erich-Institut mit. Es gibt auch einen Impfstoff auf Basis von vier Viren. Mit Stand vom 3. November gab es in Deutschland rund 17,8 Millionen Dosen Impfstoff.