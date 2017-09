Die chinesische Regierung will die Nationalmannschaft in der Weltspitze sehen – deutsche Vereine helfen dabei. Ist das Trend oder wird das Bestreben Chinas eine nachhaltige Entwicklung haben?

Dortmund. „Brasilianer Oscar wechselt für 60 Millionen Euro nach Shanghai.“ Es waren Meldungen wie diese, mit denen chinesische Fußballvereine ihre europäische Konkurrenz 2016 zum Staunen brachten. 451,3 Millionen Euro investierten die Klubs aus Fernost im letzten Jahr. In der jüngsten Wechselperiode ging es nicht so hoch her – nicht zuletzt aufgrund der Vorgaben des Verbandes. Demnach muss bei hohen Transferausgaben dieselbe Summe in den Jugendfußball gesteckt werden. In China hat man erkannt, dass sich eine nachhaltige Entwicklung nicht mit Geld erzwingen lässt.

Staatspräsident Yi Jinping hat die Angelegenheit zur Chefsache erklärt: In 50 Jahren möchte der Fußballfan seine Nation an der Weltspitze sehen. Dexing Ma, stellvertretender Chefredakteur der chinesischen Zeitung „Titan Sports“, erklärte bei einer Diskussion im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund das Konzept: „Erstens soll China an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Zweitens das Turnier ausrichten und drittens als Sieger hervorgehen.“ Mit der Teilnahme wird es zumindest 2018 in Russland nichts: In der Qualifikation verlor man unter anderem gegen das Kriegsland Syrien. In der Fifa-Weltrangliste steht man hinter Panama und Jamaika auf Rang 62. Mit der Ausrichtung des Turniers könnte es früher klappen. Dem Vernehmen nach will man sich für die WM 2030 bewerben.

Schalke 04 betreibt eine eigene Fußballschule in China

Um dabei auch sportlich eine gute Rolle zu spielen, hat Yi Jinping ehrgeizige Ziele: Bis 2025 sollen 50.000 Fußballschulen errichtet werden. Außerdem sieht der Plan Investitionen für neue Plätze, Trainer und Ligen vor. Unter den rund 1,4 Milliarden Einwohnern findet man nur rund 10.000 Aktive Kicker. Eltern, erklärt Ma, lassen ihre Kinder nicht gerne Fußball spielen. Die Sportart habe wegen Korruptionsfällen keinen guten Ruf.

Auch das Zuschauerinteresse an der heimischen Liga ist eher gering. „Die Stadien sind selten ausverkauft. Der Zuschauerschnitt in der ersten Liga liegt deutlich unter 15.000“, erklärt Stefan Lottermann. Der ehemalige Bundesligaprofi ist Technischer Berater des Chinesischen Fußballverbandes (CFA). Auswärtsfahrten treten die Vereine – auch der Größe des Landes geschuldet – meist ohne Fan-Unterstützung an: „Da bringen die Klubs auch mal auf eigene Kosten 100 bis 200 Fans auf dem Weg.“

Die Heimat der Vereine liegt nicht in einer Stadt. Die Basis bilden die besitzenden Unternehmen. Wechselt der Eigentümer, dann ändert sich der Name oder der Klub zieht gar um. Eine Bindung zum Verein entsteht so kaum. Bleibt der Erfolg aus, bleiben laut Dexing Ma die Fans zu Hause.