Goch. Bei einer Explosion in einer Garage sind zwei Brüder im niederrheinischen Goch lebensgefährlich verletzt worden. Die 27 und 34 Jahre alten Männer wurden laut Polizei in Spezialkliniken gebracht.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sie in der geschlossenen Garage bis in die frühen Morgenstunden des Freitags an ihren Motorrollern gearbeitet als es zu der Explosion kam. Anschließend habe es in der Garage auch gebrannt, sagte ein Polizeisprecher.

Aufgeschreckte Nachbarn hätten die Männer aus der Garage gezogen. Die Brüder rangen auch noch Stunden nach dem Unglück um ihr Leben.

«Wir wissen, dass ein Gasofen in der Garage stand», sagte ein Polizeisprecher. Möglicherweise habe der Ofen eine Rolle gespielt. Die Polizei ging von einem tragischen Unglücksfall aus. Ein Sachverständiger war vor Ort. Nach Angaben der Nachbarn hätten die Brüder häufiger bis in den frühen Morgen an ihren Rollern geschraubt. dpa