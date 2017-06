Chacaltaya (dpa) - Spektakulär steht das rot-weiß gestrichene Haus auf der Bergklippe. Es ist einmalig auf der Welt - und zugleich eine Ruine des Klimawandels. Durch die verdreckten Scheiben ist der Generator zu sehen, der hier den Lift im lange Zeit höchsten Skigebiet der Welt auf 5300 Metern Höhe betrieb.

Der «Rekordlift» ist seit 2009 Geschichte, das Seil hängt schlapp an den Masten, die den Berg hinauf stehen. Samuel Mendoza ist seit 36 Jahren der Hausherr im Refugium des Chacaltaya, das in Boliviens Anden liegt. Von hier kann man hinab bis in die Metropole La Paz und an guten Tagen bis zum Titicacasee sehen. Normalerweise steht das Haus in einer bizarren Gesteinslandschaft, doch anno 2017 spielt das Klima verrückt - Samuel spricht von einem «Wunder».

Über Mendoza drehte der Belgier Pieter Van Eecke den Dokumentarfilm «Samuel in the Clouds» («Samuel in den Wolken»). Jenseits aller Studien ist der 57-Jährige ein «realer» Gradmesser des Klimawandels. «Das hier war das Zentrum des bolivianischen Skisports», erzählt er an der früheren Liftstation. Ein Gletscher war die Basis für die Abfahrtspiste.

«Bis 2005 hatten wir zumindest noch den halben Gletscher.» Dann habe die Schmelze stark zugenommen. Seit 2009 ist der Gletscher verschwunden. Und damit das Skigebiet. In kaum einem Land schmelzen die Gletscher so schnell wie in Bolivien. Samuel sieht die Wolken vorbei ziehen, er hat trotzdem gesagt: Irgendwann gibt es wieder richtig Schnee. Und plötzlich steht er an diesem Tag in fast einem halben Meter Neuschnee. Zwölf Jahre habe es nicht so geschneit wie jetzt, allenfalls war der Berg etwas weiß gepudert.

Zwei junge Bolivianer sind an diesem Tag mit Snowboards gekommen - normalerweise kann man hier bis auf 5200 Meter Höhe über eine Schotterpiste mit dem Auto fahren, wegen des Schnees geht es nun nur bis 4800 Meter. Da der Lift nicht mehr fährt, tragen sie ihre Bretter den schmalen Grat zum Gipfel des Chacaltaya auf 5450 Meter hoch.

Von der früheren Basistation des Lifts geht es mit Samuel rüber in das Refugium, ein Österreicher betrieb hier früher ein Gasthaus, bevor der Club Andino Boliviano das Kommando übernahm. Es verfällt langsam. Aber jeden Tag kommen Touristen vorbei und trinken Coca-Tee, um mit der Höhe klarzukommen.