Duisburg. Nach dem Fund einer getöteten 63-Jährigen in einem ausgebrannten Haus in Duisburg hat die Polizei neben dem tatverdächtigen Sohn auch die Tochter des Opfers festgenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft werfen den Geschwistern vor, ihre Mutter gemeinsam umgebracht und das Elternhaus in Brand gesteckt zu haben.

Die 38-Jährige sollte am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden, hieß es in einer Mitteilung der Behörden. Der 39 Jahre alter Sohn der getöteten Duisburgerin sitzt bereits seit Dienstag in Untersuchungshaft. Ein Richter hatte zuvor Haftbefehl wegen Totschlags und schwerer Brandstiftung erlassen.

Die 63-Jährige war am Sonntag tot in ihrem ausgebrannten Haus gefunden worden. Nach ersten Ermittlungen der zehnköpfigen Mordkommission starb sie bereits am vergangenen Donnerstag. Demnach waren die Geschwister bei ihrer Mutter, als es zum Streit kam und dieser eskalierte. Die Frau starb an den Folgen von stumpfer Gewalteinwirkung gegen den Kopf. Weitere Details nannten die Ermittler zunächst nicht. Am frühen Sonntagmorgen war dann das Feuer mit einem Brandbeschleuniger im Elternhaus gelegt worden.

Eine Anwohnerin alarmierte Feuerwehr und Polizei, als sie den Brand bemerkte. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte die Leiche, die noch am Sonntag obduziert wurde.