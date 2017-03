Gelsenkirchen. Der Kaufhof in der Gelsenkirchener Innenstadt ist am Montagmorgen wegen einer Bombendrohung nicht für Kunden geöffnet worden. Mitarbeiter der Sicherheitsfirma hatten gegen 9 Uhr einen Drohbrief bei Saturn in dem Gebäude gefunden. Deswegen wurden die Geschäftsräume gar nicht, wie sonst üblich, um 9.30 Uhr geöffnet.

Rund um das Gebäude sind mehrere Polizeiwagen verteilt. Das Gebäude wird nun von Einsatzkräften durchsucht. Der anonyme Verfasser hat in seinem Schreiben mit der Explosion einer Bombe gedroht.