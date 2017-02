Ein mit Gasflaschen beladener Lkw wird am 21.02.2017 von der Polizei am Rande einer Autobahn in Barcelona, Spanien, gestoppt. Nach einer Verfolgungsjagd haben die Sicherheitskräfte den Fahrer mit mehreren Schüssen zum Bremsen gebracht. Der Fahrer sei in dem gestohlenen Lastwagen mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen und dann auf dem Autobahnring Ronda Litoral in die falsche Richtung eingebogen. Foto: Europa Press/Europa Press/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++