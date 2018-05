"Wir sind das Volk" brüllen die einen. "Nazis raus" die anderen. Die Geste des Tages: der gereckte Mittelfinger. Aber wofür demonstriert eigentlich die AfD?

Berlin. Die Geste des Tages: Der gereckte Mittelfinger. So stehen sich im Berlin Zentrum an diesem Sonntag AfD-Anhänger und Gegendemonstranten schreiend gegenüber. Politische Kultur anno 2018. „Wir sind das Volk“ brüllen die einen. „Nazis raus“ die anderen. Erst über die Spree hinweg, da stehen die AfDler im früheren Osten, die Gegner im alten Westen. Später am Brandenburger Tor, da ist es umgekehrt. Dazwischen Polizisten, die unter ihren dicken Uniformen schwitzen. Es ist fast 30 Grad, schwül und aufgeladen.

Bei den Gegendemonstranten sieht man viele Ethnien, bei der AfD nur eine: Weiß. Man hört Berliner oder sächsischen Akzent, einige reden russisch. Eine schwarze Frau macht die Ausnahme. Sie läuft am Brandenburger Tor bei der Schlusskundgebung gelassen durch die Reihen der Rechten. Sie sammelt Plastikflaschen und wird in Ruhe gelassen. Vielleicht, weil sie eine Deutschlandfahne geschultert hat.

Wogegen demonstriert die AfD eigentlich?

Man erfährt nicht so recht, was der Anlass für die Demonstration ist. Dass man den Linken nicht die Straße überlassen dürfe, nennt der Berliner Landtagsabgeordnete Hans-Joachim Berg als Motiv. Dass man nicht nur im Parlament, sondern auch „außerparlamentarisch“ aktiv sein müsse, meint Andreas Kalbitz, Brandenburgs AfD-Chef und Mitorganisator. Vieles wirkt in der Tat von der APO gelernt. Bis hin zu dem alten Demo-Slogan: „Bürger stellt das Gaffen ein, auf die Straße, reiht euch ein“, den schon Generationen von Studenten gerufen haben. Wie bei diesen fruchtet der Aufruf freilich auch diesmal nicht. Erstens weil im Regierungsviertel praktisch keiner wohnt, zweitens, weil die Polizei alles hermetisch abgeriegelt hat. An jeder Seitenstraße wartet ein lauter Pulk von Gegendemonstranten auf die AfDler, sogar auf der Spree protestieren sie mit Booten und Flößen. Doch außer Geschrei dringt nichts durch.

Über 5000 Anhänger der Rechten sind zur „Großdemonstration“ von überall her gekommen, mit klarem Schwerpunkt Ostdeutschland. Es sind Männer und Frauen aus jeder Altersgruppe. Harmlos aussehende Bürger. Manche tragen stolz handgemalte Schilder vor sich her. Einer hat CDU mit „Chaos, Diktatur, Untergang“ übersetzt. Auf einem Schild steht bloß: „Faxen dicke“. Ein bisschen erinnert das Ganze an DDR-Demos in den Wendejahren, etwa als Helmut Kohl im Dezember 1989 in Dresden redete. Auch wegen der vielen Deutschlandfahnen.