Die erfolgreiche TV-Serie Game Of Thrones kommt als Konzert-Tournee auch nach NRW. Für Filmkomponist Ramin Djawadi ist es eine Reise in die Heimat.

Duisburg/Köln. Dass die Serie so erfolgreich werden würde, konnte Ramin Djawadi nicht ahnen. Nach anfänglichem Zögern sagte er zu, die Musik für „Game Of Thrones“ zu komponieren. Doch schon nach der Ausstrahlung der ersten Folge vor rund sieben Jahren bekam der aus Duisburg stammende Komponist einen Vorgeschmack. „Es war unglaublich“, erzählt Djawadi, „am nächsten Tag haben mir Leute die verschiedenen Cover-Versionen auf Youtube zugeschickt.“ Heute gehört Djawadis Thema zu den bekanntesten TV-Melodien. Seine Musik zur Serie bringt er nun mit einem großen Orchester in deutsche Konzerthallen – und freut sich in Köln auf ein Wiedersehen mit seiner Familie und alten Schulfreunden.

Wunderschöne Zusammenfassung für Fans der Serie

Auftakt war am Montag in Berlin. Danach ist die „Game Of Thrones Live Concert Experience“ auch in Hamburg, München, Frankfurt und Köln zu sehen. Laut Djawadi wird es kein normales Orchester-Konzert, es sei „eher wie ein Rock’n’Roll-Konzert“. Der Komponist und Dirigent verspricht ein „Erlebnis“ mit einem eisernen Thron, beweglichen Bühnenelementen, Pyrotechnik und sogar Schnee, dazu Filmszenen. „In zweieinhalb Stunden gehen wir alle sieben Staffeln durch“, sagt Djawadi. Für Fans sei es „eine wunderschöne Zusammenfassung“, für alle anderen ein „Game Of Thrones Crashkurs“. Zuschauer, die mit den Folgen hinterher hängen, müssen sich auf ein paar Spoiler einstellen.

Für Djawadi geht mit der Tournee ein Kindheitstraum in Erfüllung. Dass es dazu kam, ist dem großen Erfolg von „Game Of Thrones“ zu verdanken. Jahr für Jahr wachsen die Zuschauerzahlen. Den Start der siebten Staffel sollen laut „Forbes“-Magazin rund 16 Millionen Menschen verfolgt haben, 10 Millionen im Fernsehen, der Rest über Streaming-Dienste. Rechnet man die Zuschauer dazu, die die Serie erst später oder auch über illegale Kanäle sehen, geht der Sender HBO von durchschnittlich 25 Millionen pro Folge aus. Bei HBO ist man sogar stolz darauf, dass „Game Of Thrones“ Jahr für Jahr wieder die am meisten illegal gestreamte Serie ist.

Die Verfilmung von George R. R. Martins Fantasy-Saga „Das Lied von Eis und Feuer“ begeistert ihre Fans mit einer komplexen Geschichte, mit unzähligen vielschichtigen Charakteren, die auch in Nebenrollen mit hochkarätigen Schauspielern besetzt sind, und mit einer gehörigen Prise Sex und Gewalt. Für besondere Spannung sorgt, dass immer wieder Hauptfiguren plötzlich das Zeitliche segnen – milde ausgedrückt. „Game Of Thrones“ ist nichts für Zartbesaitete. Und Djawadi liefert den passenden dramatischen Soundtrack dazu.